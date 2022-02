Pattensen-Mitte

„So etwas hatten wir bislang noch nicht im Angebot“, sagt Elke Eicke vom Verein Mobile. Sie freut sich, dass der systemische Coach Udo Hetmeier im Februar im Mehrgenerationenhaus an der Göttinger Straße 25a mit zwei besonderen Kursen startet.

Der „Männertreff“ startet am Freitag, 11. Februar. Dabei können in der Zeit von 18.30 bis 21.30 Uhr bis zu zehn Personen zusammenkommen und sich zu unterschiedlichen Themen, die Männer bewegen, austauschen. Viele Männer im mittleren Alter wüssten heute nicht genau, was für ein Rollenbild sie eigentlich erfüllen wollen. „Was für ein Vater oder Ehemann möchte ich sein? Männer sind heutzutage in einer ganz besonderen Drucksituation“, sagt Hetmeier.

Teilnehmer gestalten Programm selbst

„Selbsterfahrung und Austausch“ sollen bei den Treffen im Fokus stehen. „Es soll einen Mehrwert haben, etwas Kerniges, etwas Greifbares bieten“, sagt der 56-Jährige. An jedem zweiten Freitag eines Monats können interessierte Männer zusammenkommen. Die Kosten pro Abend liegen bei 18 Euro. Das genaue Programm soll an den jeweiligen Abenden gemeinsam gestaltet werden. Hetmeier stellt sich gemeinsames Kochen, Spaziergänge, Abende am Lagerfeuer oder Wanderungen vor.

Mit dem Programm „Veränderung schaffen mit Hilfe der systemischen Aufstellung“ startet Hetmeier am Freitag, 25. Februar, von 18.30 bis 21.30 Uhr. Diese Treffen sind jeweils für den vierten Freitag eines Monats geplant. „Das Angebot richtet sich an alle Menschen mit Veränderungswünschen“, sagt Hetmeier. Als Beispiele nennt er dafür Änderungen in der Beziehung oder der Arbeitsstelle. „Aber oft wissen wir nicht, wie wir das machen sollen. Was hält uns zurück?“ Darüber möchte er mit den Teilnehmern sprechen. „Die Abende sollen uns Kraft geben, die eigenen Lösungen zu finden und umzusetzen“, sagt er.

System kann in Schieflage geraten

„Wir alle sind in verschiedenen Systemen – Familie, Freunde, Vereine – eingebunden. Diese Systeme können in eine Schieflage geraten, was uns belastet, hemmt oder destruktive Konsequenzen für uns hat“, erklärt der systemische Coach. Die Gruppengröße hat er auf sieben bis zehn Personen festgelegt. Die Teilnahme an einem Abend kostet 24 Euro.

Interessierte müssen sich vorab für jeden Abend anmelden. Das ist bei Hetmeier unter Telefon (0177) 6857314 sowie bei Mobile unter Telefon (05101) 990512 oder per E-Mail an info@mobile-pattensen.de möglich. Im Mehrgenerationenhaus gilt die 2G-Regel.

Von Mark Bode