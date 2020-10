Schulenburg

Das dürfte nicht nur für den TSV Schulenburg eine völlig neue Form der Jahresversammlung gewesen sein: In dicke Jacken eingemummelt saßen die nur 23 Teilnehmer unter dem Vordach des Clubhauses und hielten gebührenden Abstand voneinander. Sonst treffen sie sich im Juni nach Abschluss der Punktspiele der Fußballer und es kommen üblicherweise um die 60 Mitglieder. Aber die Corona-Pandemie ändert eben viele Gewohnheiten.

Der Vorstand hatte lange gezögert, bis er schließlich doch noch eine Versammlung einberief, um das abgelaufene Geschäftsjahr mit der Entlastung des Führungsgremiums ordnungsgemäß abzuschließen und die turnusmäßigen Neuwahlen abzuhalten. Dabei wurden der Vorsitzende Andreas Schauer und alle anderen Vorstandsmitglieder einstimmig wiedergewählt.

Kosten für Umbau beziffern sich auf 100.000 Euro

Normalerweise hätte der geplante Anbau an das Clubhaus als wichtigster Punkt auf der Tagesordnung gestanden. Aber weil in diesem Jahr nur eine geringe Zahl von Mitgliedern an der Versammlung teilnehmen konnte, „haben wir das ins nächste Jahr verschoben“, erklärt Schauer. Bereits im Sommer vergangenen Jahres hatte der Vorstand Pläne für einen Anbau mit neuen Sanitäranlagen und einer Umkleidekabine für Schiedsrichter vorgestellt. Die Kosten sind mit rund 100.000 Euro veranschlagt, wobei man sich einen Zuschuss vom Regionssportbund erhofft. Das Projekt soll jedoch auf möglichst breiter Basis diskutiert und entschieden werden und wurde deshalb vertagt.

Auf Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften oder andere Verdienste verzichtete der Verein bewusst, um die Versammlung möglichst kurz zu halten. Lediglich Dieter Schöne, der nach zwölf Jahren das Amt des Platzwarts abgab, erhielt zum Dank für seinen Einsatz aus den Händen des Vorsitzenden einen Präsentkorb und einen Spielzeugrasenmäher, der ihn immer an diese zwölf Jahre erinnern soll. Schönes Nachfolger ist Marc Karow, der mit seiner Familie erst kürzlich nach Schulenburg gezogen ist, sich aber schon eifrig um die beiden Rasenplätze kümmert.

Von Thomas Böger