Pattensen-Mitte

Beim Tag der offenen Tür im Pattenser Bad konnten die Besucher am Sonnabend nicht nur besondere Angebote im Schwimmbereich nutzen, sondern auch einen Blick hinter die Kulissen werfen. Genauer gesagt: ins Kellergeschoss des Gebäudes, wo die Technik untergebracht ist.

Rund 30 Interessierte nahmen an den Rundgängen durch die technischen Anlagen teil – von Kindern einer Geburtstagsfeier bis hin zu Senioren. „Hinter dieser Wand, wo ihr jetzt steht, ist der Boden der Sprungkuhle des Schwimmerbeckens“, erläuterte Frank Haake den Besuchern. Der Schwimmmeister stellte die eingesetzte Technik anschaulich vor. Dazu gehört als Herzstück das mehr als 8000 Stunden im Jahr laufende Blockheizkraftwerk, das mit Gas betrieben wird und über einen 50-Kilowatt-Motor verfügt. Damit werden rund 80 Prozent des benötigten Stroms und der Wärme selbst erzeugt. Reicht das nicht aus, springt daneben für Spitzenlasten ein Heizkessel an.

Tag der offenen Tür im Hallenbad

Haake stellte auch die zahlreichen Filter- und Reinigungssysteme für das Beckenwasser vor. „Wir sind außerdem glücklich, dass wir die Beckenabdichtungsmaßnahmen vornehmen konnten“, sagte Haake. So sei der 450 Quadratmeter große Technikkeller zwar feuchtwarm, aber nunmehr trocken.

Zu den Besuchern gehörte der Pattenser Senior Wolfgang Vogt. „Man ist überrascht, welcher technische Aufwand nötig ist, um ein sauberes Bad und ein sauberes Leben zu haben“, sagte er.

Beim Tag der offenen Tür können die Besucher unter anderem auf Wasserspielgeräten toben. Quelle: Torsten Lippelt

Das fünfköpfige Team des Pattenser Bads freute sich unterdessen über den guten Zuspruch am Tag der offenen Tür. „Heute ist gut was los, die Becken sind voll“, sagte Haake. „Es wäre schön, wenn immer so viel Betrieb wäre.“ Bei freiem Eintritt lockten Aquaball, Staffelschwimmen und zahlreiche aufgeblasene Wasserspielgeräte in die Schwimmbecken. Saunagänge und ein Krökelturnier zählten ebenso zum illustren Angebot wie frische Waffeln und Kaffee im Bistro.

Von Torsten Lippelt