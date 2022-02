Die Telefonzelle ist ein Auslaufmodell – das sagt eine Sprecherin der Telekom. Deshalb werden in diesem Jahr Geräte an zwei Standorten in Pattensen abgebaut.

Diese Telefonzellen in Pattensen werden in diesem Jahr verschwinden

