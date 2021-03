Pattensen

Es sollte ein besonderes Modellprojekt werden: Die Region hatte die Kommunen aufgerufen, Straßen zu nennen, auf denen für drei Jahre die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer reduziert werden sollte. Die Städte und Gemeinden reichten insgesamt mehr als 100 Vorschläge ein. Auch Pattensen beteiligte sich und nannte sechs Straßen. Doch vorerst wird aus dem Projekt nichts. Das niedersächsische Verkehrsministerium prüft das Projekt. „Das Land kann das Vorhaben herunterfahren oder ganz stoppen“, teilte die Region mit.

Die Städte und Gemeinden mussten jeweils angeben, weshalb auf diesen Strecken oder Abschnitten die Geschwindigkeit reduziert werden soll. Infrage kamen dabei ohnehin nur Kreisstraßen, weil diese in die Zuständigkeit der Region fallen. Welche Straßen hatte die Stadt angegeben und aus welchen Gründen? Eine Übersicht.

Redener Straße in Koldingen

Teilweise unübersichtlich: Die Redener Straße. Quelle: Mark Bode

Der Koldinger Ortsrat war laut Ortsbürgermeisterin Astrid Schunder (CDU) fraktionsübergreifend der Auffassung, die Redener Straße für Tempo 30 vorzuschlagen. Die kurvenreiche Strecke an der Einfahrt des Sportplatzes vorbei sei unübersichtlich. „Viele Autofahrer in Richtung Rethener Straße bremsen erst kurz vor der Ampel ab“, sagt Schunder. Aufgrund der Bushaltestelle seien viele Kinder in diesem Teil Koldingens unterwegs und eine Reduzierung der Geschwindigkeit ratsam. Schunder hofft, dass das Projekt noch umgesetzt wird. „Wenn nicht, müssen wir aber auch damit leben.“ Der Ortsrat wollte gerne auch die Rethener Straße für das Tempo-30-Projekt benennen. Doch die Bundesstraße fällt nicht mehr in die Zuständigkeit der Region.

Hauptstraße in Schulenburg

„Die Straße ist insgesamt schon sehr gefährlich“, sagt Svenja Blume. Quelle: Mark Bode

Es sei „ein kontrovers diskutiertes Thema im Ort“, sagt Schulenburgs Ortsbürgermeisterin Svenja Blume (UWG). Dennoch entschloss sich der Ortsrat mehrheitlich dafür, die Hauptstraße durch den Ort komplett für das Tempo-30-Projekt vorzuschlagen. „Ich wurde in den vergangenen Jahren immer wieder von Anwohnern angesprochen, ob man nicht etwas gegen das zu schnelle Fahren auf der Straße machen kann“, sagt Blume. In einem Abschnitt gilt bereits Tempo 30. „Da bin ich schon von anderen Autofahrern überholt worden“, berichtet die Ortsbürgermeisterin. Wenn die neue Schule gebaut werde, entwickele sich die Hauptstraße komplett zum Schulweg für Kinder. Die Ausfahrt vom Supermarkt sei wegen der Kurvenlage unübersichtlich. „Die Straße ist insgesamt schon sehr gefährlich“, sagt Blume.

Ippenstedter und Calenberger Straße in Jeinsen

Die Calenberger Straße birgt laut Ortsbürgermeister „eine große Gefahr für Fußgänger und Radfahrer“ Quelle: Mark Bode

Jeinsens Ortsbürgermeister Günter Kleuker (UWJ) ist „sehr verärgert, dass das Land das Projekt stoppt“. Er sehe auf den Durchgangsstraßen Ippenstedter und Calenberger Straße „eine große Gefahr für Fußgänger und Radfahrer“. Es sei auf den Straßen eng, teils kurvenreich. „Das ist lebensgefährlich“, betont Kleuker. Er halte es für ein falsches Signal, wenn das Land diesem Projekt tatsächlich endgültig einen Riegel vorschieben sollte.

Göttinger Straße in Pattensen-Mitte

Auf dem südlichen Teil der Göttinger Straße gilt bislang Tempo 50. Quelle: Mark Bode

Auf dem nördlichen Teil der Göttinger Straße gilt bereits Tempo 30. Die Stadt möchte dieses gerne auch für den südlichen Teil ab der Einmündung zur Talstraße einführen. „Im südlichen Teil befindet sich das Schulzentrum. Viele Kinder und Jugendliche gehen dort zur Bushaltestelle“, sagt Ortsbürgermeister Günter Bötger (CDU). Deshalb sei eine Geschwindigkeitsreduzierung in dem Bereich angebracht. Seiner Wahrnehmung nach seien viele Autofahrer auf der Strecke schneller als mit den erlaubten 50 Stundenkilometern unterwegs. Eine Reduzierung sei eine gute Handhabe gegen die Raser, sagt Bötger.

Oerier Straße in Hüpede

Die Oerier Straße. Quelle: Mark Bode

„Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt Marion Kimpioka (SPD), die Ortsbürgermeisterin von Hüpoede und Oerie ist. Der Ortsrat habe sich für Tempo 30 auf der Oerier Straße ausgesprochen. „Dort gibt es an einigen Stellen nur einen schmalen Gehweg“, sagt Kimpioka. „Busse und Traktoren fahren dort entlang.“ Das bilde eine Gefahr für Fußgänger und Radfahrer. Es sei für sie „enttäuschend“, wenn das Projekt gestoppt werden sollte.

Landstraße in Reden

Die Landstraße in Reden. Quelle: Mark Bode

Entlang der Ortsdurchfahrt von Reden soll die Geschwindigkeit reduziert werden, so der Wunsch der Stadt. Ortsvorsteherin Edeltraut Ruppelt-Czybulka (SPD) hält das derzeit bestehende Gebot mit 30 Stundenkilometern auf dem Teilabschnitt in Richtung Harkenbleck für ausreichend. „Man kann auf der Straße sowieso nicht schneller als mit Tempo 30 fahren“, sagt sie. Die vielen parkenden Autos würden Autofahrer regelmäßig zum Bremsen zwingen.

Von Mark Bode