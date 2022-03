Pattensen-Mitte

Nach 20 Jahren an der Spitze ist Schluss: Hartmut Dreiling hat nicht erneut für den Vorsitz des Tennisvereins Pattensen kandidiert. Sein Nachfolger Karsten Kolhoff ist 17 Jahre jünger und übernimmt einen gut aufgestellten Verein. Das liege auch an den Geschehnissen in den zurückliegenden zwei Jahren: „Wir sind ein Corona-Gewinner“, sagt Kolhoff.

Mitgliederzahl steigt auf 288

Das wird beim Blick auf die Entwicklung der Mitgliederzahl deutlich: Im Jahr 2019 hatte der TV noch 240 Mitglieder. Inzwischen ist die Zahl auf 288 angestiegen. „Tennis war neben Golf in der Corona-Pandemie eine der wenigen Sportarten, die überhaupt ausgeübt werden konnten“, sagt Dreiling. „Es sind besonders viele Familien eingetreten“, sagt er weiter. Die Anzahl an Kindern und Jugendlichen im Verein stieg im vergangenen Jahr von 64 auf 72. Allerdings sei es weiterhin schwierig, Mitglieder im Alter zwischen 16 und 30 Jahren zu halten. „Da haben die Leute andere Dinge im Kopf“, sagt Dreiling.

Sechs Plätze stehen dem TV am Sportareal am Schützenplatz zur Verfügung. Kann der Verein überhaupt noch weitere Mitglieder gebrauchen? Dreiling und Kolhoff nicken mit den Köpfen. „Man kalkuliert mit 50 Mitgliedern pro Platz“, sagt Kolhoff. „Nicht alle wollen zur selben Zeit spielen.“ Deshalb sei der Platz noch immer ausreichend.

Online-Buchungssystem kommt

Um möglichem Frust vorzubeugen, installiert der Verein nun ein Online-Buchungssystem. „Bislang kamen die Leute zum Platz und fuhren teils enttäuscht davon, nachdem sie auf der Tafel gesehen hatten, dass alles belegt ist“, sagt Dreiling. „Solche Tage gibt es natürlich, an denen alles belegt ist.“ Mit der Buchung am heimischen Computer soll diesem Frust vorgebeugt werden. Allerdings habe es auch einigen Gegenwind gegeben, als das neue Modell vereinsintern vorgestellt worden war. „Die Älteren sind teils nicht so begeistert gewesen“, sagt der 66-jährige Dreiling.

Doch den Kritikern wolle der Verein mit einem besonderen Service entgegenkommen. So seien Vorstandsmitglieder bereit, das neue System zu erklären. „Die Mitglieder können auch zum Vereinsheim kommen und vor Ort buchen, wenn sie keinen eigenen Computer haben“, sagt Dreiling.

Plätze müssen saniert werden

Kolhoff und sein Vorstandsteam hat noch weitere Pläne. So sei es erforderlich, die vorhandenen Plätze zu sanieren. „Es führt kein Weg daran vorbei, die einmal neu zu machen“, sagt der Vorsitzende. Dabei sei die Überlegung, ob die Sandplätze weiterhin bestehen bleiben oder Hartplätze zum ganzjährigen Spielen geschaffen werden sollen. Auch über eine mögliche Überdachung mit einer Traglufthalle habe der Vorstand schon einmal nachgedacht, diesen Gedanken schließlich aber verworfen. „Zu teuer“, sagt Kolhoff.

Allerdings könne er sich vorstellen, einzelne Plätze mit Licht zum Spielen an angenehmen Sommerabenden auszustatten. „An zwei Plätzen haben wir Masten, wir haben Strom. Wir brauchen nur noch Scheinwerfer“, sagt Kolhoff. Auch ein zusätzlicher Beachtennisplatz könne auf der Anlage entstehen.

50-jähriges Bestehen soll groß gefeiert werden

Außerdem blickt Kolhoff schon ein Jahr in die Zukunft: Im Jahr 2023 feiert der Tennisverein sein 50-jähriges Bestehen. „Das wird groß“, sagt er. Die Planungen für ein Sommerfest sowie einen großen Festakt hätten bereits begonnen.