Pattensen-Mitte

Die Vorbereitungen sind noch nicht gänzlich abgeschlossen, so sind die Netze noch nicht auf den Plätzen angebracht. Doch die Vorfreude auf die neue Tennissaison ist bei den Mitgliedern und beim Vorstand des TV Pattensen bereits groß. Auf der Anlage ist in den vergangenen Wochen die Sprinkleranlage zur Bewässerung der Plätze ausgebaut worden. Für dieses Vorhaben hatte der Verein vom Regionssportbund (RSB) einen Zuschuss in Höhe von 1941 Euro erhalten. Die restlichen Kosten von rund 4500 Euro hat der Verein aus eigenen Mitteln übernommen.

„Wir hatten schon länger vor, unsere letzten beiden Sandplätze ebenso mit einer automatischen Bewässerung auszustatten, wie unsere vier anderen zuvor“, sagt der Vereinsvorsitzende Hartmut Dreiling. Die Plätze verfügen bereits seit 2012 über eine automatische Beregnungsanlage zur Platzpflege. Bisher wurden die beiden Spielflächen ohne Sprinkleranlage manuell gewässert.

Anlage wird im Sommer bis zu viermal am Tag gewässert

Die bis zur angestrebten Saisoneröffnung Ende April nun auf alle Sandplätze erweiterte Bewässerung verbessere laut Vorstand nachhaltig Boden- und Spielqualität. Der auf dem Gelände befindliche Vereinsbrunnen mit Saugpumpe sorgt dafür, dass sich stets bis zu 9.000 Liter Wasser in den drei dafür aufgestellten Behältern befinden – darunter ein ehemaliges 5.000 Liter fassendes Kunststoffweinfass. „Wenn an heißen Sommertagen alle Plätze bis zu viermal am Tag jeweils eine Viertelstunde bespritzt werden, brauchen wir das schon“, sagt Vorstandsmitglied Josef Stark. Der Schatzmeister hatte mit den Bauausschussmitgliedern Christian Willecken und Sascha Hartwig den im August 2020 gestellten Förderantrag auf die Erweiterung der Bewässerungsanlage auf den Weg gebracht.

Die Sprinklerberegnungsanlage des TV Pattensen wurde erweitert. Quelle: Torsten Lippelt

„Wir freuen uns riesig, dass unsere Mitgliedsvereine sich während der Corona-Pandemie so viele Gedanken für die Zukunft gemacht haben. Der Regionssportbund sieht den Sportstättenbau, gerade im Hinblick auf die Mitgliederentwicklung, als elementaren Baustein an“, sagt der RSB-Vorsitzende Ulf Meldau. Die Zahl der Mitglieder entwickelt sich beim TV besonders positiv. „Wir haben aktuell 280 Mitglieder, darunter Aktive von sechs bis über 80 Jahren“, sagt TV-Pressewart Karsten Kolhoff. Im vergangenen Jahr habe es 49 Neueintritte in den Verein gegeben. „Darunter waren allein sieben Familien mit insgesamt 24 Personen“, listet Kassenwart Josef Stark auf.

Verein erhofft sich langfristige Bindung der Mitglieder

Der Vereinsvorsitzende Dreiling ist überzeugt, mit der zusätzlichen Bewässerung die Spielmöglichkeiten auf der Anlage zu verbessern. „Damit steigern wir langfristig unsere Attraktivität und erhöhen so die von uns gern gesehene Mitgliederbindung“, sagt er.

Unter den 50 regionalen Vereinen, die für 2021 Fördermittel zum Erhalt und Ausbau ihrer Sportstätten beantragt hatten, hat der RSB insgesamt 387.301 Euro verteilt.

Von Torsten Lippelt