Pattensen-Mitte

Für wenige Minuten hat sich am Sonnabendabend der mit Regenwolken verhangene Himmel über Pattensen in ein bunt leuchtendes Lichtermeer verwandelt. Die hannoversche Firma Friendly Fireworks. hat diesen „Kleines Feuerwerk über großem Rollrasen“-Effekt geschaffen, der an hannoversche Veranstaltungen in Herrenhausen erinnert.

Am Sonnabendabend kommen interessierte Pattenser am Lüderser Weg in den Genuss eines Testfeuerwerks der hannoverschen Firma Friendly Fireworks. Quelle: Torsten Lippelt

Der seit drei Jahren vor allem in der Region Hannover aktive Familienbetrieb aus der Südstadt, von Thomas und Sabine Haupt geführt, hatte nach einem großzügigen Areal gesucht, auf dem offiziell und mit großem Abstand zu Wohnbebauung und Waldbestand neu in ihr Programm aufgenommene Feuerwerkselemente getestet werden konnten. Dabei kam es zu erfolgreichen Gesprächen mit der Pattenser Firma Knigge über ihre Rollrasenanbaufläche am Lüderser Weg, als Abbrennplatz des Feuerwerks.

Es war kein Fest, das den Anlass bot, sondernein Testfeuerwerk der hannoverschen Firma Friendly Fireworks. Trotzdem hatten rund 30 Zuschauer, darunter einige Kinder, ihren Spaß an den spektakulären Bildern, die über den Rollrasenflächen bei Pattensen in den regenerischen Himmel stiegen.

Und so versammelten sich hier gegen 19.30 Uhr trotz immer wieder einsetzender Regenschauer zahlreiche Pattenser Feuerwerkfans, um sich am nur rund sechsminütigen Lichterzauber – der trotzdem schon eine vierstellige Summe kostete – zu erfreuen.

So konnten die Zuschauer hinter dem Absperrband nicht nur die in der Höhe farbig explodierenden Raketen sehen, sondern auch Bodenelemente im Detail bewundern, wie ein kreisendes Feuerrad, Funkenfontänen und einen Drachen, der scheinbar Feuer spuckte.

„Ich bin mit dem Ablauf und Gesehenen zufrieden“, zog der zum Pyrotechniker für Großfeuerwerke ausgebildete Thomas Haupt ebenso wie die Gäste ein positives Fazit des kurzen aber eindrucksvollen Feuerzaubers.

Von Torsten Lippelt