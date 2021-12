Pattensen-Mitte

Bis zum Beginn der Corona-Pandemie hatte Thomas Rost Veranstaltungen und Messestände dekoriert. Weil diese ausfielen, war er plötzlich beschäftigungslos und suchte eine Alternative. Die fand er in diesem Frühjahr. Der gelernte Florist entwirft Bilder aus Moos. „Es sieht schön aus und ist nachhaltig“, sagt der 55-Jährige.

Flachmoos, Kugelmoos und fluffiges Islandmoos verwendet er. Diese besitzen unterschiedliche Grüntöne. Geerntet werden sie laut Rost in Norwegen. Mit Glycerin und Alkohol werden sie anschließend in Polen haltbar gemacht und nachgefärbt und landen schließlich bei Rost in Pattensen. „Es verliert deshalb keine Farbe und ist durch die Konservierung schwer entflammbar“, sagt er. So seien seine Bilder beispielsweise auch für Restaurants und öffentliche Einrichtungen verwendbar.

Moos behält Eigenschaften bei

Obwohl das Moos vom Wurzelwerk getrennt ist, behalte es die typischen Eigenschaften bei. „Das Islandmoos reguliert weiterhin die Luftfeuchtigkeit. Dabei wird es etwas härter, wenn es Feuchtigkeit abgibt oder weicher, wenn es wieder etwas mehr aufnimmt“, sagt Rost. Er habe sich vorab intensiv mit dem Thema Moos befasst. „Feinstaub wird vom Moos auch angezogen. Beispielsweise für Stauballergiker ist das ein großer Vorteil“, sagt der Florist. Zudem werde der Schall vom Moos absorbiert.

Verschiedene Farben, verschiedene Formen: Die Möglichkeiten zum Arbeiten mit Moos sind für Thomas Rost nahezu unbegrenzt. Quelle: Mark Bode

In seiner Werkstatt hängen verschiedene Motive in diversen Größen und Formen an den Wänden. Besonders stolz ist Rost noch immer auf sein Hannover-Werk. Auf diesem sind verschiedene Sehenswürdigkeiten abgebildet. Mehr als 30 Arbeitsstunden habe er investiert. Inzwischen wurde es für einen niedrigen vierstelligen Betrag verkauft. Kleinere und somit weniger arbeitsintensive Werke sind bereits ab 29 Euro zu haben.

1200 Nägel für ein Kunstwerk

Wie schafft Rost die scharfen Konturen, beispielsweise des Anzeiger-Hochhauses oder des Hermesturmes? Rund 1200 Nägel habe er in ein Holzbrett geschlagen. „Die dienen als zusätzliche Wand. So bekommt man die Struktur besser hin“, sagt Rost. Die einzelnen kleinen Moosteile lassen sich dadurch besser voneinander trennen. Das Moos an sich werde teils an das Holz getackert oder geklebt.

Thomas Rost schneidet Moos für ein neues Bild zurecht. Quelle: Mark Bode

Rost habe selbst erst einmal viel ausprobieren müssen. „Wer glaubt, es geht alles ganz einfach und man klebt die Moosstücke einfach auf eine Wand, täuscht sich“, sagt er. Das Kugelmoos muss beispielsweise auf der Unterseite zunächst zurechtgeschnitten werden, damit eine ebene Fläche entsteht. Inzwischen klappen die meisten Kunstwerke im ersten Anlauf. „Manchmal geht aber auch etwas in die Hose“, sagt er mit einem herzhaften Lachen. Er sieht es nicht als Schande an, dies einzugestehen. Erst kürzlich missglückte der erste Versuch, einen Schriftzug in ein Bild einzubauen.

Rost freut sich über das Ergebnis

Er nimmt gerne besondere Wünsche entgegen und entwickelt dann einen Plan. So tüftelt er gerade aus, wie sich ein spezielles Motorrad mit Moos darstellen lässt. An Geduld mangele es Rost nicht. Er könne sich problemlos intensiv mit seiner neuen Aufgabe befassen und sich in Ruhe überlegen, wie die Umsetzung am besten gelingen kann. „Wenn etwas fertig ist, ist es klasse anzuschauen“, sagt der Pattenser.

Er genießt die Arbeit: „Die Möglichkeiten sind so vielfältig. Es ist toll, mit einem Naturprodukt so etwas schaffen zu können“, sagt er. „Man kann immer etwas Neues erfinden.“ So denke er bereits darüber nach, noch Bilder mit indirekter Beleuchtung oder mit Buchstabenmotiven zu entwickeln. Potenziellen Kritikern möchte er direkt den Wind aus den Segeln nehmen: „Beim Ernten wird die Moosflechte nicht zerstört. Es bleibt erhalten und wächst somit nach und man schadet keinem anderen Lebewesen.“

Nach Corona: Moos und Veranstaltungen kombinieren?

Wie stellt sich Rost die Zukunft vor, nachdem er gerade mühsam sein Unternehmen Florales bekannter gemacht hat? „Beide Tätigkeiten – Moos und Veranstaltungen – haben ihren Reiz“, sagt er. Unumwunden sagt er: „Wirtschaftlich gesehen sind Veranstaltungen reizvoller. Kreativ betrachtet ist es das Moos.“ Er möchte in Zukunft gerne beides unter einen Hut bekommen.

Von Mark Bode