Schulenburg

Drei Konzerte im Frühjahr und Sommer organisiert die Thomasgemeinde aus Pattensen-Schulenburg für die Schlosskapelle der Marienburg. Jetzt hat die Gemeinde die Termine und die Künstler bekannt gegeben, die in der einmaligen Atmosphäre des historischen Gebäudes auftreten werden. Die Karten zum Preis von jeweils 10 Euro können ab sofort bei Thorsten Quindel, dem Vorsitzenden des Kirchenvorstands, mit einer E-Mail an quindel@web.de bestellt werden.

Musicalstar Chris Murray gestaltet das erste Konzert im April. Quelle: A. Tamboly

Musicalstar macht den Anfang

Den Anfang bei der kleinen Konzertreihe macht am Sonntag, 26. April, ab 19 Uhr, der Künstler Chris Murray. Damit ist es zum ersten Mal gelungen, einen Musicalstar zu engagieren. Murray debütierte 1997 bei „Das Phantom der Oper“. Es folgten Engagements an zahlreichen deutschen und österreichischen Bühnen – unter anderem Staatsoperette Dresden, Staatstheater am Gärtnerplatz München, Schillertheater ( Berlin) und das Theater Baden bei Wien.

Murray singt Hauptrollen in bekannten Musicals wie „The Scarlet Pimpernel“ (Chauvelin), „Jesus Christ Superstar“ (Jesus und Judas), „ Les Misérables“ (Jean Valjean und Javert), „Der Mann von La Mancha“ (Don Quixote), „Aida“ (Radames) oder „The Rocky Horror Show“ (RiffRaff).

Sängerin präsentiert eigene Musik

Die Sängerin Isabelle Gebhardt ist am Sonntag, 24. Mai, ab 19 Uhr in der Schlosskapelle zu Gast. Gebhardt wurde 1993 in Hamburg geboren. Sie studierte Gesang und Musikpädagogik an der Hamburg School of Music und am Music College Hannover. Seit 2013 ist sie staatlich anerkannte Berufsmusikerin und arbeitet als Sängerin in verschiedenen Formationen.

Als Gesangslehrerin ist sie an der hannoverschen Musicalschule Stageperform tätig sowie an der Kreismusikschule Goslar. Ihr künstlerischer Schwerpunkt liegt auf ihrer Musik im Pop/RnB-Bereich.

Zum Abschluss gibt es Kraftvolles für die Ohren

Den Abschluss bildet das Bläserquintett Fünf auf Blech am Sonntag, 28. Juni, ab 19 Uhr. Das Quintett mit Lars Bartikowski (Trompete), Jan Pilawa ( Horn), Thomas Knackstedt (Tuba), Wolfram Putzke-Röming (Trompete) und Peter Eggers (Posaune) hat sich 1995 gegründet. Die musikalische Bandbreite des Ensembles aus dem Raum Hildesheim/ Salzgitter reicht von Klassik bis Moderne. Die fünf Musiker sind nicht nur bei Kirchenkonzerten in der näheren Umgebung zu hören, sie treten auch im Ausland auf.

2015 absolvierten die fünf Instrumentalisten bei German Brass den Meisterkurs an der Musischen Akademie in Emden. Seitdem nutzen sie jährlich die Chance, ihr Repertoire in Zusammenarbeit mit Profimusikern zu verfeinern. Fünf auf Blech haben sich inzwischen einen festen Platz bei den Konzertreihen in der Schlosskapelle der Marienburg erspielt, wobei besonders ihre Spielfreude einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Das erste Konzert gaben sie dort 2009, – es folgte 2016 ein Auftritt bei „Best of Konzerten“.

Lesen Sie auch

Von Kim Gallop