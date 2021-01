Pattensen

Was haben filmische Meisterwerke mit Pattensen zu tun? Thorsten Schaumann verbindet beide Welten miteinander. Einerseits Sohn der Stadt, andererseits künstlerischer Leiter der Internationalen Hofer Filmtage. Hier sichtet der 52-Jährige die besten Streifen des Jahres und präsentiert sie dann auf dem Filmfestival, das 1967 von einer Gruppe Kurzfilmer im bayerischen Oberfranken gegründet wurde. Bis heute sind die Internationalen Hofer Filmtage unzertrennlich mit den Namen Wim Wenders, Doris Dörrie und Rainer Werner Fassbinder verbunden.

Thorsten Schaumann – der Name ist Programm. Rund 400 der jährlich 2000 Filmeinreichungen sieht der Kopf des Filmfestivals persönlich. 160 Filme, darunter auch Kurzfilme, schaffen es an sechs Tagen dann auf die Leinwände. „Filme können positiv oder negativ sein, doch auf jeden Fall sollte Kino immer bewegen, aufwühlen und nachhaltig sein“, sagt Filmexperte Schaumann, der es sich soeben mit einem Kaffee in der Küche seiner Mutter bequem gemacht hat. Dort, wo Schaumann seine Wurzeln hat, war dessen Begeisterung für Filme schon immer ungebremst.

Anzeige

Station in New York

Dennoch sei sein Weg ins Filmgeschäft alles andere als linear verlaufen. Nach dem Abitur, einer Ausbildung bei der Sparkasse und einem Studium der Wirtschaftswissenschaften wusste Thorsten Schaumann, was er nicht will. „Aber was will ich dann?“, fragte er sich. „Abflug nach New York!“ In einem Austauschprogramm wollte der junge Mann Erfahrungen sammeln, von denen er sich Inspirationen für die weitere Karriere erhoffte. Nach ersten Anlaufschwierigkeiten setzte er sich in Bewegung, blätterte in den Gelben Seiten, machte Kontakte und fand sich plötzlich in der Nähe der Wall Street im Büro einer Produktionsfirma wieder, die ihn als Praktikant einstellte.

Hier kam Thorsten Schaumann auf den Geschmack. Der Blick hinter die Kulissen einer Filmproduktion, mit Zugang zum Filmverleih, wies ihm den Weg ins Filmgeschäft. Die gelernte Lektion – „Wenn du es willst, dann musst du es machen“ – wendete der Kreative bei seiner Rückkehr in Deutschland an. So zog er schließlich 1997 nach München und hatte einen Arbeitsvertrag bei Bavaria Film International in der Tasche. Jahr für Jahr sammelte er mehr Erfahrungen, die ihn immer weiter an die Spitze der Filmschaffenden führten.

Schaumann kommt gern in die Heimat zurück

Seit 2017 ist nun Hof Schaumanns berufliche Heimat. „Selten sind Filmschaffende und Publikum so nah beieinander wie bei uns“, schwärmt der Mann, der in aktueller Situation massiv auch auf Onlineveranstaltungen setzt.

„Bei einem früheren Festival kamen drei Damen aus dem Kino, die unisono den Film nicht mochten“, erinnert sich Schaumann. „Also suchte ich den Regisseur und seine Produzentin und machte die Zuschauerinnen mit den beiden bekannt.“ Solche Situationen seien das Faszinierende am Forum in Hof. „Zum einen redet man über das gemeinsam Erlebte und gleichzeitig beflügelt der Austausch mit den Machern des Films.“ Doch seiner Heimat bleibt Schaumann treu. Monat für Monat sei es für ihn ein Höhepunkt, im elterlichen Haus in Pattensen einzukehren.

Hof als Wiege für Filme „Der Herr der Ringe “?

Übrigens erzählt man sich, dass der australische Filmemacher Peter Jackson einst, als er in Hof gastierte, gesagt haben soll, er müsse ins Hotel, um mit der Arbeit an seinem Drehbuch für eine Trilogie zu beginnen. Thorsten Schaumann witzelt: „Es könnte also durchaus sein, dass Hof somit zur Wiege für das Filmepos Herr der Ringe wurde.“

Von Elena Siegmund und Marian Prill