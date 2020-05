Jeinsen

Nicht nur Menschen, auch viele Tiere leiden unter den Folgen der Corona-Pandemie. „Weil die meisten Grenzen geschlossen sind, können viele Hunde von Tierschutzorganisationen im Ausland jetzt nicht mehr in ein neues Zuhause nach Deutschland vermittelt werden“, sagt Carola Dierkes aus Pattensen-Jeinsen.

Seit mehr als zehn Jahren setzt sich die Jeinserin für das Wohl von Tieren im Ausland ein. Immer wieder nimmt sie alte und verängstigte Hunde aus Rumänien, Spanien und Kroatien auf, um sie dann an Familien in Deutschland zu vermitteln. Mittlerweile hat sie so rund 50 Tieren zu einem neuen Zuhause verholfen. Zurzeit sucht sie für den verschmusten Hunde-Opi Anchu und die noch etwas zurückhaltende Hündin Anke aus Rumänien ein neues Heim. „Beide sind sehr menschenbezogen und würden sich über ein neues Zuhause, wo sie für immer bleiben könnten, sehr freuen“, sagt Dierkes.

Viele Tierheime im Ausland sind überfüllt

„Den meisten Hunden im Ausland geht es sehr viel schlechter als denen in deutschen Tierheimen“, weiß Dierkes. Denn Tierschutz habe in vielen Ländern keinen so hohen Stellenwert wie in Deutschland. „Viele Menschen setzen ihre Hunde aus, sodass sie auf der Straße leben müssen und dort oft überfahren werden.“ Außerdem seien die öffentlichen Tierheime meist so überfüllt, dass es zu ernsthaften Beißereien komme. Daher unterstützen zahlreiche deutsche Tierschutzorganisationen Tierheime im Ausland und vermitteln regelmäßig Hunde nach Deutschland.

Vereine bekommen keine Transportgenehmigung mehr

Doch seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich alles verändert. „Weil die Grenzen gesperrt sind, bekommen viele Vereine keine Transportgenehmigung für die Hunde mehr“, berichtet Dierkes. Lediglich Transporte in Tierheime würden als gewerbliche Lieferungen noch genehmigt. Dies führe dazu, dass keine Hunde mehr in private Endstellen nach Deutschland vermittelt werden könnten. Dadurch seien die Tierheime in vielen Ländern nun überfüllt. Das Tierheim des Vereins ProDogRomania in Baile im Süden Rumäniens etwa habe einen Aufnahmestopp verhängt, berichtet Dierkes. Dennoch würden dort Hunde vor der Tür angebunden.

Futterspenden werden dringend benötigt

Zusätzlich fehlten die vielen Sachspenden, die die Hundetransporter auf dem Rückweg von Deutschland aus Ausland wieder mit in die dortigen Tierheime nähmen. „Vor allem die Futterspenden sind stark zurückgegangen und werden dort dringend gebraucht“, sagt Dierkes, die neben dem Verein ProDogRomnia auch die Pfotenhilfe Andalusien und die Lesika-Hundehilfe unterstützt, die sich von Deutschland aus für das Tierheim Asyl Spas in Varazdin in Kroatien einsetzt.

Daher benötigten die Vereine nun dringend Spenden, um das Futter für die Tiere zu finanzieren, sagt Dierkes. Wer die Tierschutzorganisationen unterstützen will, findet unter den folgenden Internet-Adressen weitere Informationen: www.lesika-hundehilfe.de, www.pfotenhilfe-andalusien.de und www.prodogromania.de.

Von Stephanie Zerm