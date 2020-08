Pattensen

Das Gewerbeaufsichtsamt Hannover hat ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Fahrzeugbaufirma Carnehl in Pattensen (Region Hannover) in die Wege geleitet. Die Behörde will damit Arbeitsschutzmängel in dem Betrieb ahnden. Im Januar 2018 war bei Carnehl der 16-jährige Schülerpraktikant Johannes Haase aus dem Kreis Holzminden bei Kranarbeiten mit schweren Aluminiumprofilen zu Tode gekommen. Damals hatte das Amt bei einer Untersuchung diverse Defizite beim Arbeitsschutz in der Firma festgestellt, unter anderem war der Kran in einem Zustand, in dem er nicht hätten betrieben werden dürfen, Fluchtwege waren nicht ausgewiesen. Der 16-Jährige hätte zudem, weil zu jung, nicht angewiesen werden dürfen, mit dem Kran zu hantieren.

Gegen die Verantwortlichen der Firma lief dann ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung. Das aber wurde von der Staatsanwaltschaft eingestellt: Ein direkter Zusammenhang zwischen den Mängeln und dem Unglück sei nicht erkennbar, eine Sorgfaltspflichtverletzung nicht nachweisbar. Es hat also keinen Prozess gegeben, in dem die Ursachen des Todes von Johannes Haase behandelt worden wären.

Möglicherweise fünfstelliges Bußgeld

Jetzt, zweieinhalb Jahre nach den Geschehnissen, sind die Akten wieder bei der Gewerbeaufsicht angekommen, die sehr wohl Versäumnisse bei dem Unternehmen sieht. Das Amt kann die Firma nicht für den Tod des Praktikanten belangen, für unzureichenden Arbeitsschutz aber schon. Bernd Reese, Leiter der Gewerbeaufsicht, will ein Bußgeld verhängen, er rechnet mit einer Summe im höheren vierstelligen oder im fünfstelligen Bereich.

Firmenchef Heinrich Carnehl wollte das Ordnungswidrigkeitsverfahren auf Anfrage nicht kommentieren. Er hatte sich auch zum Tod des Jungen nicht äußern wollen.

Von Bert Strebe