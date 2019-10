Pattensen/Hildesheim

Bei einem Unfall im Landkreis Hildesheim ist am Donnerstag ein 73-Jähriger Kradfahrer gestorben. Ein 42-jähriger Mann aus Pattensen wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Nach Auskunft der Polizeiinspektion Hildesheim befuhr der 73-Jährige die Landesstraße 480 aus Richtung Heyersum kommend in Richtung Betheln. Gegen 15.10 Uhr geriet der Kradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Einmündung zum Kieswerk nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Container-Lkw zusammen, an dessen Steuer der 42-Jährige aus Pattensen saß.

Kradfahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Durch den Zusammenstoß wurde der Kradfahrer in den Straßengraben geschleudert. Der 73-jährige starb noch an der Unfallstelle.

Die L480 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme etwa fünf Stunden lang gesperrt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 16.400 Euro.

