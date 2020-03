Pattensen-Mitte

Selbst gemachte Filzpantoffeln, Schmuck, Rucksäcke und Taschen, österliche Dekoartikel, Gemälde und Kuschelkörbe für Haustiere: Die Auswahl war riesig. Insgesamt stellten am Sonntag beim Kreativmarkt des Vereins Mobile im Mehrgenerationenhaus in Pattensen-Mitte 28 Kunsthandwerker aus Pattensen und Umgebung ihre selbst gemachten Schätze vor.

Darunter waren auch Ellen Tschiche und Claudia Schubert-Meyer, die bereits seit dem ersten Kreativmarkt vor rund zehn Jahren regelmäßig mit dabei sind. An ihrem Stand boten die Freundinnen selbst gemachte Artikel aus ihrer Hüpeder Töpferei an – vom Fliegenpilz bis zur Osterhenne.

Jeder Artikel der beiden ist ein Unikat und in langer und liebevoller Handarbeit hergestellt worden. „Bis ein Artikel fertig ist, dauert es rund sechs Wochen“, erläuterte Tschiche. Für das Fertigen der Figuren brauche sie etwa zwei Stunden. Dann müssten diese zwei Wochen trocknen. „Wenn der Ton noch Wasser enthält, explodiert der Ofen“, sagt Claudia Schubert-Meyer und lacht. Denn nach der Trocknung werden die Figuren bei etwa 900 Grad Celsius gebrannt. Danach müssen sie erneut ein paar Tage auskühlen, um anschließend noch einmal bei 1060 Grad erhitzt zu werden. Zum Töpfern treffen sich die beiden Freundinnen, die bereits in Pattensen zusammen zur Schule gegangen sind, einmal in der Woche. „Das ist ein schöner Ausgleich zur Büroarbeit“, sagt Tschiche. „Man kann rummatschen und entwickelt etwas dabei.“

Bei Sabine Holger und Ehemann Willi Ladusch aus Bennigsen gibt es selbstgemachte Schultüten, Ketten, Geldbörsen und Taschen. Quelle: Stephanie Zerm

Angebot kommt bei Besuchern gut an

Direkt gegenüber vom Töpferstand der beiden Freundinnen bot deren ehemalige Lehrerin Christiane Zeddies selbst gemalte Postkarten und Kalender der Pattenser Studiengruppe Zeichnen an. Zu ihr gehören zwölf Hobbymaler, die sich einmal in der Woche im Tennisheim treffen. „Alle Zeichnungen sind mit Buntstiften gemalt“, erläuterte Zeddies. Anschließend wurden sie eingescannt und gedruckt.

Eine Premiere auf dem Kreativmarkt hatten Alena Köhne und Sarah Schrader mit ihren aus Obstkisten gebauten Kuschelkisten für Hunde und Katzen. Aber auch selbst gemachte Puppen, Geschenkboxen, Stofftiere und Gemälde konnten die Besucher erstehen. „Ich komme jedes Jahr her, um mich inspirieren zu lassen“, sagte Anita Höffgen, die aus Gestorf zum Kreativmarkt nach Pattensen gekommen war. „Das Angebot ist wirklich toll“, sagte auch Christiane Kamm aus Hessen erfreut, die gerade ihre Familie in Arnum besucht und von dem Kreativmarkt in der Zeitung gelesen hatte.

Organisatorin Anke Brannys vom Verein Mobile, die selbst gemachte Ketten anbot, war mit der Resonanz zufrieden. „Den ganzen Tag sind immer wieder neue Besucher gekommen.“ Stärken konnten sie sich mit selbst gebackenen Kuchen der Aussteller. Der Erlös kommt dem Verein Mobile zugute.

Am Stand der Rethenerin Helga Schikanski dreht sich alles um Katzen. Es gibt Decken für Stubentiger und Taschen, Schlüsselanhänger und Geldbörsen mit Katzenmotiv für ihre Halter. Quelle: Stephanie Zerm

