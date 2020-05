Peter Winter aus Pattensen ist seit 2014 offiziell in Rente, doch vom beruflichen Abstellgleis noch meilenweit entfernt. Seine ehrenamtlichen Aktivitäten stehen im Einklang mit dem katholischen Glauben.

Jeden Tag einen Espresso – das ist so sicher wie das Amen in der Kirche: Peter Winter freut sich über die Brunetti-Tassen, die seine Frau und er im Australien-Urlaub vor einem Jahr kauften und die an den gleichnamigen TV-Kommissar erinnern. Quelle: Marian Prill