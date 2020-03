Pattensen

Die Stadtverwaltung von Pattensen hat mit einer sogenannten Allgemeinverfügung das Öffnen bestimmter Geschäfte am Sonntag erlaubt. Grund ist die Corona-Krise. Die Ironie der Geschichte: Eigentlich sollte am Sonntag der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres stattfinden. Doch der ist wegen Corona abgesagt.

Die betroffenen Geschäftsleute im Stadtgebiet von Pattensen machen von der neuen Erlaubnis, sonntags zu öffnen, keinen Gebrauch. Die Inhaber und Filialleiter verweisen darauf, dass die Mitarbeiter schon überlastet sind.

Erlaubnis gilt zunächst bis Mitte April

Ab sofort und zunächst bis 18. April sind bestimmte Geschäfte vom Verkaufsverbot an Sonn- und Feiertagen ausgenommen: zum Beispiel Einzelhandel für Lebensmittel, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Drogerien, Tankstellen und Märkte für Tierbedarf.

Als Grund heißt es von Seiten der Stadt, dass es im Einzelhandel zu Lieferengpässen gekommen sei. Außerdem soll mit der Öffnung erreicht werden, dass sich weniger Kunden zur gleichen Zeit in den Läden aufhalten. So würde die Ansteckungsgefahr für Kunden und Mitarbeiter verringert. Doch es gibt auch Auflagen: Unter anderem müssen Markierungen oder andere Maßnahmen dafür sorgen, dass die Kunden voneinander zwei Meter Abstand halten.

Kein Geschäft will außerplanmäßig öffnen

Eine nicht repräsentative Umfrage am Freitagmittag bei Einzelhändlern und Apotheken hat gezeigt, dass keiner der Befragten außerplanmäßig am Sonntag öffnen wird.

„Ich mache nicht auf, nur weil ich es darf“, sagte Lutz Ahlers. Er ist Inhaber des Rewe Center an der Johann-Koch-Straße und des sogenannten „Kleinen“ Rewe an der Straße Auf der Burg. Das Rewe Center hat montags bis freitags von 7 bis 22 Uhr geöffnet, der Kleine Rewe von 7 bis 21 Uhr. „Das reicht zum Einkaufen, das ist auch offizielle Rewe-Meinung.“

Auf die Corona-Krise hat sich Ahlers eingestellt: Um Kunden und Mitarbeiter zu schützen, hat er einen Spuckschutz an die Kassen montieren lassen. Auf den Boden vor den Kassen sind Markierungen als Abstandshalter geklebt.

Jede Menge Nachschub: Beim Rewe Center sind die Regale schnell wieder aufgefüllt. Quelle: privat

Mitarbeiterinnen werden beschimpft

Ahlers macht sich trotzdem Sorgen um die Mitarbeiter. „Die Mädels sind schon am Anschlag“, sagt er, „es ist furchtbar, wenn die dann noch beschimpft werden.“ Die allermeisten Kunden seien freundlich. „Aber vier, fünf Prozent eben nicht – das ist krass!“ Was die Kunden kaufen, gibt auch dem Einzelhandels-Profi Ahlers Rätsel auf: „Wir haben schon jetzt so viel Toilettenpapier verkauft, wie sonst bis Ende Juli“, sagt er verwundert.

Kunden lassen Desinfektionsmittel stehen

Auch Fressnapf, das Tierbedarfsgeschäft im Calenberg Center, wird am Sonntag nicht öffnen. „Die Mitarbeiter leisten ohnehin sehr viel“, sagt Filialleiterin Melanie Titz. Rund um die Kasse weisen rot-weiße Markierungen darauf hin, dass die Kunden Abstand halten sollen. Außerdem steht innen im Laden direkt am Eingang ein großer Ständer und ein Schild. Die Kunden werden auf die Abstandsregeln hingewiesen und gebeten, sich mit dem bereit gestellten Mittel die Hände zu desinfizieren, bevor sie an die Regale gehen. „Die Kunden sehen es, lesen es durch – und gehen einfach weiter, ohne ihre Hände zu reinigen“, bedauert die Filialleiterin.

Bei Thomas Philipps wird die verkaufte Menge für Kartoffeln und Toilettenpapier begrenzt. Quelle: Kim Gallop

Die übrigen Geschäfte im Center reagieren unterschiedlich auf die Krise: Takko, Tedi und Siemes Schuhcenter sind geschlossen. „Unter den besonderen Umständen“ heißt es auf Schildern an den Türen.

Thomas Philipps Sonderposten hat geöffnet. Ein Schild weist darauf hin, dass Kartoffeln und Toilettenpapier „nur in handelsüblichen Mengen“ abgegeben werden. Aldi, Netto und Lidl haben über ihre Konzernleitung erklären lassen, dass sie deutschlandweit keine Sonntagsöffnung planen.

Von Kim Gallop