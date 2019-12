Jeinsen

Am Sonntag hat mit dem ersten Dezember die Adventszeit begonnen und in der St. Georg-Kirche in Jeinsen hat Elke Nötel dafür ein Programm organisiert, das mit dem Adventsoratorium „Macht hoch die Tür“ begann. Generell gilt, dass die „Offene Kirche im Advent“ (OKiA) jeden Abend bis zum 23. Dezember um 18 Uhr mit dem Glockenläuten geöffnet wird.

Am Dienstag, 3. Dezember, Freitag, 6. Dezember, Montag, 9. Dezember, und Sonnabend, 14. Dezember, richtet sich das Programm eher an die Kinder: Es werden Weihnachtslieder mit Bodypercussion gesungen, an Nikolaus gebastelt, es gibt ein Bilderbuchkino und am 14. Dezember einen Kurzfilm namens „Herr Martin“.

Blues in der Kirche

Am Mittwoch und Donnerstag, 4. und 5. Dezember, gestalten ein Gitarrenquartett und ein Kammerchor den Abend, am Dienstag, 10. Dezember, gibt es eine weitere musikalische Einlage: Die Band „The Boogiesoulmates“, bestehend aus Alicia Emmi Berg (Gesang), Nils von der Leyen ( Piano) und der Jeinser Andreas Bock (Schlagzeug), bringt ihr Weihnachtsprogramm „Santa’s got the Blues“ mit in die Kirche.

Auch die Woche vor Weihnachten ist reich an Musik: Am Montag, dem 16., singt der „Moskauer Männer Chor des Heiligen Wladimir“, am Dienstag wird gemeinsam mit dem Volkschor gesungen und am Mittwoch, 18. Dezember, tritt der Pattenser Gospelchor „Siyahamba“ auf. Am Freitag, 20. Dezember, spielt dann die Kirchenband „Churchill“. Am Tag vor Heiligabend wird die OKiA mit Tee und Gebäck abgeschlossen.

Das Angebot richtet sich an alle, die eine adventliche Pause vom Alltag wünschen. Die Vorbereitungsgruppe bietet dazu Musik, Geschichten, Meditation, Bilder oder einfach nur Stille. Das genaue Programm kann auch auf der Webseite des Kirchenkreis Laatzen-Springe abgerufen werden.

Von Katharina Kutsche