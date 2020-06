Koldingen

Es ist nicht so, dass Ole Märtins aus Pattensen-Koldingen in seinem Leben nicht schon einen Zollstock in der Hand gehabt hätte. Doch der Vorstand der Kapellengemeinde in Koldingen hätte nicht gedacht, dass dieses Werkzeug für sein Ehrenamt so wichtig werden könnte.

Doch so ist es: Märtins hat gemessen und gerechnet und gemeinsam mit allen Mitgliedern des Vorstands – Pastorin Carola Timpe, Märtins selbst sowie drei weiteren – entschieden: Die Kapelle bleibt geschlossen.

Jede zweite Reihe müsste frei bleiben. Quelle: Kim Gallop

An Heiligabend passen auch bis zu 80 rein

„Wenn wir uns zum Schutz vor dem Coronavirus an den Vorgaben des Landes und der Landeskirche orientieren, dürfen nur fünf, höchstens sechs Leute gleichzeitig in der Kapelle sein“, sagt Märtins. Aber wieso soll der Platz jetzt nur noch für eine Handvoll reichen? An hohen Festtagen wie Heiligabend passen doch auch schon mal 70 bis 80 Personen in die Kapelle – natürlich dicht gedrängt.

Auf diese Nachfrage lädt Kapellenvorstand Märtins ein, sich die Gegebenheiten vor Ort selbst anzusehen. Die kleine feine Kapelle an der Straße Amtberg hat einen Eingang, einen Mittelgang und auf jeder Seite jeweils acht Kirchenbänke, die zwei Meter lang sind, sowie eine Tür zur Sakristei. Die Empore mit der Orgel ist nur über einen separaten Eingang vom Gemeinderaum aus zu erreichen.

Zwei Reihen müssen frei bleiben

„Und wenn ein Mindestabstand von 1,50 Metern in jede Richtung einzuhalten ist, müssen jeweils zwei Reihen frei bleiben“, bekräftigt Märtins. Wieso denn zwei, wenn in St. Lucas in Pattensen beim Gottesdienst nur jeweils eine Reihe nach vorn und hinten frei bleiben muss? Weil Koldingen eben nicht Pattensen ist: In der Lucas-Kirche ist alles viel größer, in der Kapelle ist es klein und eng. Wer in einer Sitzreihe aufsteht, stößt mit den Knien an die vordere Bank. „Und dann stützt sich einer vorne auf die vordere Lehne und der andere lehnt sich gedankenverloren zurück...“, gibt Märtins zu bedenken. „Zwei Reihen Abstand, und auf jeder Bank darf nur ein Mensch sitzen – anders geht es nicht.“

Besucher sollen sich sicher fühlen

Es sei doch auch nicht nur eine Frage von Zentimetermaß und dem Folgen oder dem Nichtbefolgen von Anordnungen, gibt er zu bedenken. Märtins geht es um Wesentlicheres: „Alle, die zu uns in die Kapelle kommen, sollen sich wohlfühlen und sicher.“

Gerade in schwierigen Zeiten wie jetzt während der Bedrohung durch die Corona-Pandemie hätten viele Menschen das Bedürfnis, zum Gottesdienst zu gehen, hat Märtins beobachtet. Deshalb freue es die Koldinger – die organisatorisch zur Kirchengemeinde in Pattensen-Mitte gehören –, dass in St. Lucas wieder Gottesdienst gefeiert wird.

Märtins bedauert aber, dass wegen der ebenfalls beengten Räumlichkeiten in Koldingen auch das Angebot im Gemeinderaum fehlt. Dort treffen sich sonst Seniorenkreis, Frauenkreis, Ökumenischer Frauenkreis und die Trommelgruppe.

Klein, aber fein: die Kapelle in Koldingen. Quelle: Kim Gallop

Gemeinde bietet Fensterandacht an

Der Kapellenvorstand habe diskutiert, was er trotz aller Einschränkungen vor Ort anbieten kann. „Wir wollten etwas machen, wo jeder für sich hingehen kann, aber Menschenansammlungen vermeiden“, sagt Märtins. So hing über Ostern ein Samtvorhang an der Kapellenwand mit einem Text zu Karfreitag als Einladung zum stillen Gebet. Ostern war ein Baumstamm mit drei Kreuzen an der Kapelle zu finden. Und außerdem gab es die Steinschlange, an die jeder einen bemalten oder beschrifteten Stein legen konnte. Über Pfingsten waren die Kinder zudem aufgerufen, sich an einer Malaktion zu beteiligen.

Für den kommenden Sonntag, 14. Juni, werden nun zu zum ersten Mal Fensterandachten in Koldingen angeboten. Weil die Kapelle geschlossen ist, kommt das Team der Kapellengemeinde zu den Menschen nach Hause. Dort wird am geöffneten Fenster eine kleine Andacht gefeiert. Voraussetzung ist, dass sich Interessierte bis Mittwoch, 10. Juni, per E-Mail an KG.Lucas. Pattensen@evlka.de anmelden und eine Wunsch-Uhrzeit sowie ihre Telefonnummer nennen.

Von Kim Gallop