Pattensen

Vor rund einem Monat ist die Unabhängige Wählergemeinschaft Schulenburg (UWG) überraschend zur drittstärksten Ratsfraktion der Stadt Pattensen aufgestiegen. Svenja Blume, Christian Möller und Michael Wahl sind Anfang Juli aus der CDU-Fraktion ausgetreten und haben sich der UWG angeschlossen.

Wird die Fraktion, die Schulenburg im Namen trägt, sich jetzt nur für die Ziele ihres Heimatorts einsetzen? Die fünf Fraktionsmitglieder verneinen das. „Wir wollen frei von Parteizwängen politisch handeln mit Blick auf das Gemeinwohl aller Stadtteile von Pattensen“, teilt Christian Möller im Namen seiner Fraktion mit.

UWG kündigt Ziele für die Zukunft an

Neben der UWG-Fraktion mit fünf Mitgliedern im Rat der Stadt haben die von CDU und SPD jeweils neun. Die weiteren Sitze sind verteilt auf die Bündnisgrünen mit drei Mitgliedern sowie die UWJ und die Freien Wähler mit jeweils zwei Ratsherren. Komplettiert wird der Rat durch Bürgermeisterin Ramona Schumann ( SPD).

Zum ersten offenen Diskussionsabend der neu aufgestellten UWG-Fraktion waren 20 Gäste gekommen, darunter auch Bürgermeisterin Ramona Schumann ( SPD). Schwerpunkte des Abends waren der Neubau von Grundschule und Kindertagesstätte in Schulenburg, die vom Rat bereits beschlossene Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) 2021 sowie die Aufstellung des Doppelhaushalts für die Jahre 2021/2022. Dafür will die UWG Ideen für Einsparungen entwickeln. „Wir stellen uns den politischen Herausforderungen und versuchen, bestmögliche Lösungen zu finden“, teilen die fünf Ratsmitglieder gemeinsam mit.

Wählergemeinschaft plant regelmäßige Diskussionsrunden

Die UWG will künftig jeden ersten Montag im Monat zu einer offenen Diskussionsrunde einladen. Diese wird immer um 19.30 Uhr im Schützenhaus des KKSV Schulenburg/Leine an der Adenser Straße beginnen. Die nächste Veranstaltung wird unter Einhaltung der Auflagen zum Schutz vor dem Coronavirus am Montag, 7. September, sein.

Von Tobias Lehmann