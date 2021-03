Jeinsen

Während in den Pattenser Ortsteilen Schulenburg, Hüpede und Oerie die Vermarktung durch das Telekommunikationsunternehmen HTP läuft, fühlen sich einige Jeinser arg benachteiligt. Erst bis 2025 solle laut HTP der Ort an das schnelle Internet angeschlossen werden. Jeinsens Ortsbürgermeister Günter Kleuker sowie Dirk Meyer, Ortsvorsteher von Vardegötzen-Thiedenwiese haben nun im Namen ihrer Partei UWJ mit einem offenen Brief die Bundesnetzagentur kontaktiert. Ihr Vorwurf an die Stadtverwaltung: Der Kooperationsvertrag, der im Dezember geschlossen wurde, verstoße gegen EU-Vergaberecht, weil angeblich potenzielle Mitbewerber von vornherein ausgeschlossen worden seien. Dem widersprechen Stadtsprecherin Andrea Steding sowie HTP-Sprecherin Kathrin Mackensen auf Nachfrage entschieden.

Kleuker und Meyer erwarten von der Bundesnetzagentur ein Handeln. „Mit diesem Vertrag greift die Verwaltung in die marktwirtschaftliche Ordnung ein und unterstützt für das Stadtgebiet einen Anbieter als Monopolist“, schreiben beide. Sie fordern „ein transparentes Verfahren“. Allerdings erklärt Michael Reifenberg von der Pressestelle der Bundesnetzagentur, dass diese für den vorgetragenen Sachverhalt nicht zuständig sei. „Fragen zu vergabe- und aufsichtsrechtlichen Prüfungen von Kooperationsverträgen kommunaler Gebietskörperschaften betreffen die Zuständigkeit der jeweiligen Kommunalaufsicht“, teilt der Sprecher mit.

Steding sieht keinen Rechtsverstoß

Die Verwaltung möchte trotzdem auf dieses Schreiben eingehen. „Wir sehen keinen Rechtsverstoß“, sagt Steding deutlich. „Den Wettbewerbern steht es frei, sich ebenfalls um den Glasfaserausbau in Pattensen zu engagieren.“ Allerdings habe lediglich das Unternehmen HTP Interesse bekundet, die Stadt mit schnellem Internet zu versorgen. Das Vorgehen der UWJ könne sie nicht verstehen und bezeichnete es als kontraproduktiv. „Es ist nicht nachvollziehbar. Dieses Schreiben ist völlig unangebracht und zudem nicht richtig.“

Für sie würden durch den Brief an die Bundesnetzagentur Unsicherheiten bei der Bevölkerung entstehen. „Außerdem bringen sie den Kooperationspartner HTP in Verruf. Das ist alles nicht förderlich für den Glasfaserausbau in Pattensen“, sagt Steding. Es könne der Eindruck der Mauschelei entstehen. „Dieses hat bei den Rathausmitarbeitern nicht gerade zu Freudenstürmen geführt.“

HTP erhält kein Exklusivrecht auf den Ausbau

HTP-Sprecherin Kathrin Mackensen stützt Stedings Aussagen und erläutert: „Wir erhalten durch die Kooperationsvereinbarung kein Exklusivrecht zum Glasfaserausbau. Wettbewerbern steht es jederzeit frei, ebenfalls ihrerseits in den Glasfaserausbau in Pattensen zu investieren.“ Sie ergänzt: „Ein Verstoß gegen das EU-Vergaberecht, die Vergabeverordnung der Bundesregierung oder das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen liegt nicht vor.“

Während das Telekommunikationsunternehmen HTP in Hüpede sowie Oerie und Schulenburg mit der Vermarktung begonnen hat, müssen die Jeinser Bürger noch einige Jahre warten. Das sorgt für Unmut bei der UWJ-Spitze. Quelle: Mark Bode

Zwei weitere Punkte stoßen den beiden UWJ-Vertretern zudem bitter auf: der erst bis zum Jahr 2025 geplante Ausbau in Jeinsen sowie die bisherige Ausklammerung der Gebiete Vardegötzen und Thiedenwiese. „Wir bitten um ein regulierendes Eingreifen mit dem Ziel, auch die nicht so interessanten Randgebiete in das Glasfasernetz mit einzubinden“, heißt es in dem Schreiben. Kleuker und Meyer sprechen davon, dass es nicht sein könne, „sich die Sahnestücke im Stadtgebiet herauszusuchen, und der Rest bleibt unberücksichtigt“.

Pickt sich HTP die Rosinen heraus?

Doch auch dem Vorwurf der „Rosinenpickerei“ widerspricht Mackensen. Sie erläutert, dass HTP insgesamt rund 19 Millionen Euro in den Glasfaserausbau in Pattensen investiere. Vorausgesetzt, dass überall eine Vorvermarktungsquote von 40 Prozent erreicht wird, werden laut Mackensen 7.143 Haushalte und 452 Gewerbeeinheiten an das schnelle Internet angeschlossen. „Dies entspricht 98,2 Prozent der Haushalte der Stadt“, sagt die Unternehmenssprecherin. Vardegötzen und Thiedenwiese mit insgesamt 130 Haushalten würden die restlichen 1,8 Prozent ausmachen. „Allein für diese 130 Haushalte belaufen sich die Erschließungskosten auf rund 1,5 Millionen Euro, was bei einer eigenwirtschaftlichen Erschließung über die monatlichen Entgelte der Kunden betriebswirtschaftlich nicht darzustellen ist“, sagt Mackensen.

Die Politik sehe für diese Fälle des sogenannten Marktversagens vor, dass Fördergelder im Zuge einer öffentlichen Ausschreibung bereitgestellt werden. Der Bund und das Land Niedersachsen erarbeiten derzeit ein entsprechendes Förderprogramm. Wenn die Stadt Pattensen die Verfahrensschritte eingeleitet hat, werde HTP ein Angebot abgeben. „Sollten wir den Zuschlag erhalten, werden wir auch Vardegötzen und Thiedenwiese mit Glasfaser bis in die Immobilien erschließen“, sagt die Sprecherin.

Telekomerschließung im Neubaugebiet sorgt für Verwirrung

Für Kleuker und Meyer sei es nicht nachvollziehbar, wieso die Telekom das Neubaugebiet Zum Holze in Jeinsen erschließt, den Rest aber nicht. „Natürlich können wir nachvollziehen, dass diese Situation für einige Bürgerinnen und Bürger verwirrend ist“, sagt Mackensen. „Aber wir haben kein Exklusivrecht auf den Ausbau in Jeinsen“, erklärt sie erneut. Diese Situation im Jeinser Neubaugebiet bestätige vielmehr, dass die Stadt Pattensen keinen anderen Marktteilnehmer an einem Ausbau gehindert habe.

Von Mark Bode