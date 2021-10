Schulenburg

Ende September hatte ein Spaziergänger unweit einer Windenergieanlage bei Schulenburg auf einem Acker einen toten Uhu gefunden. Die Vermutung lag nahe, dass das Tier im Flug mit einem Rotorblatt kollidiert war. Die Annahme hat die Tierärztliche Hochschule (TiHo) in Hannover nun bestätigt.

Uhu erlitt „multiple Frakturen“

Angelika Krueger von der AG Eulenschutz des Naturschutzbundes (Nabu) in Hildesheim hatte die tote Eule damals in die TiHo gebracht, um die genaue Todesursache ermitteln zu lassen. Telefonisch erfuhr Krueger nun die ersten Informationen des Befunds. Demnach erlitt der Uhu „multiple Frakturen“. Sogar der Schädel war mehrfach gebrochen.

„Aufgrund der Auffindeposition und der vielen Knochenbrüche scheidet eine Kollision mit einem Kraftfahrzeug aus. Somit ist die Kollision mit dem Rotor des Windkraftrades am wahrscheinlichsten.“ Mit diesen Worten gibt Krueger die Aussagen der TiHo wieder. Die staatliche Vogelschutzwarte Brandenburg, die alle Funde toter Vögel dokumentiert, hat bereits reagiert und den Schulenburger Uhu als Schlagopfer einer Windenergieanlage in die Liste aufgenommen. Es ist das 19. tote Tier dieser Gattung, das in der Liste steht.

Von Mark Bode