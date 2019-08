Pattensen

Das Dilemma der Pächter vom Schasse’schen Land in Pattensen-Mitte ist in der Lokalpolitik nicht unbemerkt geblieben. Günter Bötger, Ortsbürgermeister von Pattensen, bedauert, dass auf Weisung der Stadtverwaltung so viele Bäume gefällt oder gestutzt werden müssen. Doch die Rechtslage sei auf Seiten der Stadt, meinte Bötger, weil die Fläche als Grabeland gilt, auf dem nur eine eingeschränkte Auswahl von Pflanzen erlaubt ist. An diesem Punkt setzt die Ratsfraktion der Unabhängigen von UWG und UWJ an: Sie hat einen Antrag gestellt, dass der Status vom Grabeland zur Kleingartenfäche nach dem Bundeskleingartengesetz verändert wird.

Er sei von den Kindern einer hochbetagten Pächterin angesprochen worden, berichtet auf Nachfrage Dirk Meyer (UWJ), der Sprecher der Unabhängigen. Anlass war, dass der alten Dame der Pachtvertrag gekündigt werden sollte, weil sie ihre Bäume nicht entfernt hatte.

Zunächst habe er den Betroffenen empfohlen, gegen die Kündigung Widerspruch einzulegen und das Gespräch mit der Stadt zu suchen. „Dann habe ich mir gedacht: Lass die nicht im Regen stehen“, erinnert sich Meyer. „Ich wollte eine saubere Lösung.“

Stadt hat Pächter allein gelassen

Selbstverständlich müssten Bäume, die wirklich eine Gefahr darstellen, gekürzt werden. Aber maßvoll, so Meyer. „So, dass alle damit leben können.“

Die Stadt habe sich jahrelang nicht um die Pachtflächen gekümmert. „Man hat die auch ein bisschen allein gelassen.“ Inzwischen seien über die Jahrzehnte Tatsachen geschaffen worden: Das vermeintliche Grabeland sei einer Kleingartenfläche sehr ähnlich.

„Das Kleingartengesetz hat auch Regeln“, ergänzt Meyer, „aber die sind viel weiter gefasst.“ Auch die Vereinsgründung der Betroffenen sieht er positiv. Der Verein könne zum Beispiel beantragen, dass die Gärten an das Stromnetz angeschlossen werden. „Im Moment laufen überall die Notstromaggregate, das ist ziemlich laut für die Nachbarn“, sagt er.

Meyer sieht den Bedarf an Kleingartenflächen in Pattensen-Mitte gegeben. „Die Pächter leben alle in Mietwohnungen, die haben keine eigenen Gärten.“ Außerdem sei der Erhalt der vielfältig bewachsenen Pachtgärten ein Beitrag zum Umweltschutz, Naturschutz und Klimaschutz in Pattensen.

Fläche soll nicht bebaut werden

Eine weitere Sorge kann Meyer den Pächtern auch nehmen. Bei Grabeland handele sich es sich meist um kurzfristig verpachtetes Land, das als künftiges Bauland bereit gehalten wird. Dass das Schasse’sche Land bebaut werden soll, davon sei ihm nichts bekannt.

Darauf deutet auch ein Vorschlag hin, mit dem die Stadt auf den Antrag der Unabhängigen reagiert hat: Sie regt an, die Fläche nicht nur planerisch als Kleingartengelände festzusetzen, sondern auch komplett zu erwerben. Dafür sollen Mittel im Haushalt 2020 bereitgestellt werden.

