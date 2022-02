Pattensen-Mitte

Unbekannte Eierwerfer sind seit einigen Tagen in Pattensen-Mitte unterwegs. Sie haben Fußgänger beworfen und zuletzt die Fassade des Cafés „Zum Dänen“ an der Talstraße verunstaltet. Ein Teil des Nummernschildes des Autos, aus dem die Eier geworfen wurden, ist inzwischen bekannt. Die Polizei sucht nun noch weitere Zeugen, um die Täter fassen zu können. Womöglich besteht ein Zusammenhang zu ähnlichen Vorfällen in Gehrden.

Fußgängerin erleidet blauen Fleck am Brustkorb

Am Mittwochabend, 9. Februar, ist eine Fußgängerin an der Hiddestorfer Straße unterwegs gewesen, als sie plötzlich aus einem vorbeifahrenden Auto mit einem Ei beworfen wurde. Dieses habe sie am Brustkorb getroffen. Am nächsten Tag habe sie sich von ihrem Arzt einen blauen Fleck an der Stelle attestieren lassen. Das rohe Ei sei zu Boden gefallen, zerplatzt und habe ihre Kleidung verdreckt.

Der oder die Täter entkamen unerkannt. Die Frau habe trotz des Schreckmoments noch die Buchstaben der davonfahrenden dunklen Limousine erkennen können. Nach dem H habe sie die Buchstaben MR erkannt. Sie habe in der Polizeistation Pattensen Anzeige erstattet. Ihre Angaben zum Auto würden laut Polizei nicht ausreichen, um den Halter ermitteln zu können.

Tags darauf ging es mit Eierwürfen weiter. Gäste, die gerade aus einer Gaststätte an der Dammstraße gekommen waren, seien ebenfalls aus einem schnell vorbei fahrenden Auto mit Eiern beworfen worden. Auch sie erstatteten Anzeige.

Das Café Zum Dänen an der Talstraße ist von Unbekannten mit Eiern beworfen worden. Quelle: privat

Thieles entdecken Schaden am Freitagmorgen

Freitagfrüh wollte Angela Thiele, die mit ihrem Mann Lars Elmgaard Thiele das Café „Zum Dänen“ an der Talstraße betreibt, ihre Tageszeitung aus der Röhre vor dem Geschäft ziehen. Sie habe sich zunächst gewundert, weshalb diese Zeitung zusammenklebt. Erst etwa eine Stunde später – im Hellen – entdeckte das Ehepaar den Schaden an der Fassade. Mindestens drei rohe Eier wurden gegen die Fensterscheiben und das Mauerwerk des Hauses geworfen. Eiweiß und Eigelb flossen teils in die Zeitungsröhre und verklebten die Seiten.

Obwohl das Gastronomenpaar einige Arbeit damit hatte, neben den Eierschalen auch den klebrigen Inhalt von der Fassade zu entfernen, wollten sie keine Anzeige erstatten. Allerdings stellen sich beide die Frage: „Was soll das?“

In sozialen Netzwerken wird von Eierwürfen vor mehreren Wochen in Hüpede berichtet. In Gehrden sind am Donnerstagabend rohe Eier an die Fassade und Fenster eines Bäckers geflogen. Die Polizei bittet darum, bei der Beobachtung ähnlicher Vorfälle auf Details hinsichtlich Beteiligter und Fahrzeug – Modell, Farbe und Kennzeichen – zu achten. Zeugenhinweise nehmen die Beamten in Pattensen unter Telefon (0 51 01) 85 59 50 sowie das Polizeikommissariat Springe unter Telefon (0 50 41) 9 42 91 15 entgegen.

Von Torsten Lippelt und Mark Bode