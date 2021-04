Schulenburg

Bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Dienstag, 20. April, Zutritt zum Schloss Marienburg in Schulenburg verschafft. Laut ersten Erkenntnissen der zuständigen Beamten des Polizeikommissariats Springe haben die Eindringlinge allerdings nichts gestohlen. Laut Polizeisprecherin ist unklar, weshalb sie sich Zutritt verschafften.

Einbrecher zerstören und stehlen nichts

Wie die Polizei mitteilte, sollen die Täter über eine Mauer geklettert sein, um in den Innenhof des Schlosses zu gelangen. Sie drückten daraufhin ein Holzfenster und eine Holztür auf und gelangten dadurch zu einer Bürotür, die sie aufbrachen. In dem Raum wurde allerdings nichts durchwühlt oder mutwillig zerstört. „Es liegt kein Vandalismus vor“, sagte eine Polizeisprecherin.

Es sei zwar unwahrscheinlich, dass sich in der Nacht auf Dienstag Zeugen auf oder am Marienberg aufgehalten haben. Personen, die etwas Verdächtiges rund um das Schloss bemerkt haben, können sich dennoch an das zuständige Kommissariat in Springe unter Telefon (05041) 94290 wenden.

Von Mark Bode