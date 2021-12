Schulenburg/Jeinsen

In den Pattenser Ortsteilen Schulenburg und Jeinsen haben sich in den vergangenen Tagen jeweils ein Einbruch in ein Einfamilienhaus ereignet. Die Polizei äußert sich in beiden Fällen bewusst nicht konkret zu den Vorgehensweisen und zu den entwendeten Gegenständen sowie den Schadenshöhen. Die Beamten suchen für beide Vorfälle Zeugen, die sich an das zuständige Polizeikommissariat in Springe wenden.

Wie die Polizei mitteilt, wurde in ein Haus an der Magdeburger Straße in Schulenburg im Zeitraum vom 21. bis 25. Dezember eingebrochen. Der oder die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und drangen gewaltsam in das Gebäude ein, berichtet die Polizei.

Im Zeitraum vom 23. Dezember bis Heiligabend brachen zudem Unbekannte in ein Haus an der Straße Meierkamp in Jeinsen ein. Auch dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt, als die Bewohner nicht zu Hause waren.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Springe unter Telefon (05041) 94290 entgegen.

Von Mark Bode