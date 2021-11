Pattensen-Mitte

Es ist kein neues Phänomen, dass in den Nischen des Bauwerks an der Straße Am Pfingstanger am Weg zum Parkplatz der KGS Pattensen illegal Müll entsorgt wird. Jüngst haben Unbekannte allem Anschein nach die Überbleibsel einer Badezimmersanierung an dieser Stelle entsorgt. Die Stadt will nach diesem erneuten Vorfall reagieren und kündigt an, einen Bauzaun um die Öffnungen aufstellen zu wollen. Zudem werde die Stadt die illegale Müllentsorgung zur Anzeige bringen.

Das Grundstück gehört der Stadt. Entsprechend sei es Aufgabe der Stadt, den dort abgeladenen Müll auch zu entsorgen. In einer Nische sind es vollgestopfte blaue Müllsäcke und alte Autoreifen. In und teils vor einer anderen befinden sich eine alte Badewanne, Farbeimer, Verpackungen, Holzbretter und weitere Baumaterialien. „Es war sowieso geplant, dort einen Bauzaun zu errichten. Nach dem neuen Ereignis ist klar, dass wir wirklich tätig werden müssen“, sagte Stadtsprecherin Andrea Steding. Die Frage, ob ein Abriss nicht sinnvoller wäre, um Müllfrevlern nicht die einfache Möglichkeit zum unbeobachteten Abladen von Schrott zu bieten, mochte Steding nicht beantworten.

Müll wird vor Entsorgung untersucht

Der Vorfall werde nun der Polizei gemeldet. „Wir bringen so etwas immer zur Anzeige“, sagte Steding. Bevor die Stadtmitarbeiter die Reste entsorgen, werden sie sich den Müll noch einmal näher anschauen. „Teilweise findet man etwas, was Rückschlüsse auf die Besitzer zulässt“, sagte Steding. Beispielsweise klebten teils Anschriften von gelieferten Möbeln auf den Verpackungen. „Wenn unsere Mitarbeiter etwas finden, geben wir auch das an die Polizei weiter“, sagte Steding.

An der Straße Am Pfingstanger wurde illegal Müll entsorgt. Quelle: Mark Bode

Gefühlt habe sich die Lage mit der Müllentsorgung in diesem Bereich seit Bau der Zufahrt zum Parkplatz an der Ernst-Reuter-Schule verbessert. „Früher sind dort höchstens mal Fußgänger oder Radfahrer entlanggekommen. Nun ist zumindest teilweise am Tag etwas mehr Betrieb“, sagte Steding.

