Pattensen

Aus einem Rettungswagen des Arbeiter-Samariter-Bundes, der in Pattensen im Einsatz war, ist am Montag offenbar ein Notfallrucksack gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Rettungsbesatzung aus Hannover in der Zeit von 20.30 bis 21.30 Uhr im Bereich der Göttinger Straße im Einsatz.

Rucksack enthielt Narkosemittel

Der Rucksack, der unter anderem Narkosemitteln enthielt, wurde in einem unverschlossenen Seitenfach des Rettungswagens aufbewahrt. Nach Einsatzende stellten die Mitarbeiter erst im Vinzenz-Krankenhaus in Hannover das Fehlen des Rucksacks fest.

In dem Rucksack werden neben Narkosemitteln auch andere Medikamente gelagert, die bei unsachgemäßen Gebrauch zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Rucksackes geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Springe unter Telefon (05041) 9429115 oder bei der Polizei in Pattensen unter Telefon (05101) 855950 zu melden.

Von Sarah Istrefaj