Pattensen-Mitte

Die Polizei sucht Hinweise zu einem Fall von Einbruchdiebstahl in Pattensen-Mitte. Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag bis zum frühen Samstagmorgen kurz nach Mitternacht haben Unbekannte ein Firmenfahrzeug aufgebrochen. Es war an der Göttinger Straße in Höhe der Esso-Tankstelle geparkt.

Unbekannte haben den Wagen gewaltsam geöffnet, um aus dem Innenraum diverse Werkzeuge zu entwenden. Über die Höhe des Schadens machte die Polizei noch keine Angaben.

Hinweise von Zeugen werden vom Polizeikommissariat in Springe unter Telefon (05041) 94290 entgegen genommen, von der Polizei Pattensen unter Telefon (05101) 855950), oder der Polizei Bennigsen unter Telefon (05045) 6958.

Von Kim Gallop