Pattensen

Der Sachschaden an der Pattenser Straße Osterfeld soll in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 17 Uhr, und Sonnabendvormittag, gegen 9.30 Uhr, angerichtet worden sein. Ein dort am Fahrbahnrand geparkter Audi wurde auf der linken Fahrerseite von einer und einem Unbekannten zerkratzt.

Die Polizei schätzt den Kostenaufwand für die Reparatur des Lackschadens an dem Wagen auf etwa 800 Euro und hofft nun auf Zeugenaussagen. Hinweise zu der Sachbeschädigung nehmen sowohl das Polizeikommissariat in Springe unter Telefon (05041) 94290 entgegen als auch die Polizeistation in Pattensen unter der Nummer (05101) 855950.

Von Astrid Köhler