Pattensen

Der geschätzte Schaden hält sich mit 100 Euro zwar in Grenzen, gleichwohl bleibt es eine Sachbeschädigung mit Unfallflucht. Am Sonnabendabend gegen 19.45 Uhr hat ein Autofahrer auf dem Parkplatz des Calenberg Centers beim Rangieren mit seinem Wagen ein dort geparktes Motorrad gestreift, eine neuwertige englische Maschine.

Zeugen beobachteten die leichte Kollision, doch der Mensch am Steuer fuhr weiter, ohne sich zu kümmern. Die Polizei hat inzwischen ein Strafverfahren eingeleitet und sucht im Zuge ihrer Ermittlungen weitere Hinweisgeber. Diese können sich unter Telefon (05041) 94290 im Kommissariat Springe melden.

Die Polizei rät eindringlich, im Falle eines Unfalls mit Fremdschaden, und sei er vermeintlich noch so klein, am Ort des Geschehens zu bleiben, um auf den Geschädigten zu warten. Ist dies nicht möglich, solle immer die Polizei zur Hilfe gerufen werden. Ein Zettel am Fahrzeug reiche nicht aus.

Von Astrid Köhler