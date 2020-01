Pattensen

Vieles läuft gut bei der Arbeit der Stadtverwaltung von Pattensen, doch an mehreren Stellen gibt es Verbesserungsbedarf. Das ist das Ergebnis einer Organisationsuntersuchung, die von der Unternehmensberatung Heimann Consulting mit Sitz in Hagen ( Nordrhein-Westfalen) durchgeführt wurde. Kurz vor der Winterpause wurden einige Ergebnisse in der öffentlichen Ratssitzung den Mitgliedern von Rat und Stadtverwaltung vorgestellt. Die Unabhängigen von UWG und UWJ im Rat hatten eine solche Analyse vorgeschlagen und die Mehrheit des Rates von der Notwendigkeit überzeugt.

Ludwig Heimann von Heimann Consulting präsentiert Ergebnisse der Orga-Untersuchung. Quelle: Kim Gallop

Berater haben viele Gespräche geführt

Mitarbeiter von Heimann Consulting haben nun über einen Zeitraum von knapp einem Jahr viele Gruppen- und Einzelgespräche mit den Verwaltungsangestellten geführt, interne Workshops veranstaltet und Arbeitsabläufe untersucht. Dazu kamen Gespräche mit Bürgermeisterin Ramona Schumann, den Fachbereichsleitern, dem Personalrat und Vertretern der Ratsfraktionen.

Untersucht werden sollte der Aufbau der Verwaltung insgesamt, die in Pattensen in vier Fachbereiche aufgeteilt ist. Sie sind jeweils in mehrere Sachgebiete für einzelne Arbeitsbereiche gegliedert. Genauer untersucht werden sollten nur einige der Sachgebiete. Dabei lauteten die Kernfragen laut Ludwig Heimann, dem Inhaber von Heimann Consulting: „Sind die Aufgaben richtig zugeordnet? Werden die Aufgaben gut erledigt? Reicht das Personal in diesem Bereich?“

„Die Stadtverwaltung von Pattensen ist eine funktionierende Organisation, die ihre Aufgaben sachgerecht wahrnimmt“ – so lautet ein Ergebnis sagte Heimann. „Das klingt erst einmal sehr nüchtern, aber eine Stadtverwaltung ist kein experimentierfreudiges Start-up.“ Er habe viele engagierte Mitarbeiter in der Stadtverwaltung kennengelernt. „Das sind überwiegend gute Leute“, versicherte er, „aber es gibt auch andere.“

Arbeitsprozesse sollen effizienter werden

Die Unternehmensberatung schlägt vor, dass in einigen Sachgebieten „die Arbeitsprozesse effizienter gestaltet werden“. Nicht alle Bereiche seien mit ausreichend kompetenten Mitarbeitern ausgestattet, einige Mitarbeiter seien für ihre Aufgaben nicht richtig ausgebildet worden. Heimann betonte, dass manche der Veränderungs- und Verbesserungsvorschläge in den vergangenen Monaten und Wochen schon umgesetzt wurden und weitere noch umgesetzt werden müssen.

Eine besondere Herausforderung für eine kommunale Verwaltung wie in Pattensen sei es, dass Bund und Länder den Kommunen immer wieder neue Aufgaben aufbürden. „Man braucht anders ausgebildete Mitarbeiter, als noch vor zehn Jahren“, sagte Heimann. Die Stadtverwaltung müsse junge, gut ausgebildete Mitarbeiter finden und auch halten können. „Junge Leistungsträger wandern in größer Städte ab.“ Im Baubereich stehe Pattensen zusätzlich als Arbeitgeber noch in Konkurrenz zur Bauwirtschaft.

Beschäftigte brauchen moderne Arbeitsformen

Es sei notwendig, den Beschäftigten Angebote wie Homeoffice und Jobrotation zu machen. Heimann empfiehlt, ein langfristig ausgerichtetes Personalentwicklungskonzept zu erarbeiten: „Die Arbeitswelt hat sich verändert“, sagt der Experte.

In seinem Bericht führte er einige konkrete Veränderungsvorschläge für die Struktur der Stadtverwaltung auf. Unter anderem soll das Beschwerdemanagement („Gelbe Karte“) optimiert und das Stadtmarketing der Wirtschaftsförderung zugeordnet werden.

Beim Fachbereich 3 mit Bildung (Kitas, Schulen), Sicherheit und Ordnung, Bürgerbüro und Soziales hat die Untersuchung den größten Veränderungsbedarf entdeckt. Die Spannweite der Aufgaben sei sehr breit und die Außenwirkung sehr groß. „Der Leiter des Fachbereichs ist sehr kompetent, aber er ertrinkt in Arbeit“, sagte Heimann.

„Die Personalausstattung ist nicht ausreichend und wichtige Aufgaben können nicht ausreichend erledigt werden“, ergänzte er. Es wird empfohlen, die Verträge mit den externen Kita-Trägern zu überprüfen und neu abzuschließen, um Geld zu sparen. Der Bereich der Jugendarbeit soll ebenfalls verändert werden. Dieser Prozess hat mit der Verlegung des Jugendtreffs von der Altstadt zur KGS Pattensen schon begonnen. Dazu kommen Neueinstellungen.

Schwachstellen im Bereich Soziales

Viele Schwachstellen wurden laut Heimann im Sachgebiet Soziales entdeckt. „Dort kommt zum 1. Januar eine neue Leiterin, die wird den Bereich auf Vordermann bringen.“ Zudem sollen die Sachgebiete Soziales und Allgemeiner Sozialer Dienst – wo Hilfen für Arbeitslose, Asylbewerber, Wohn- und Elterngeld bearbeitet werden – zusammengelegt werden, um Mitarbeiter zu entlasten.

Der Fachbereich 4 mit Hoch- und Tiefbau ist laut Heimann „in Ordnung“. Er schlägt vor, ein sogenanntes Geoinformationssystem anzuschaffen – zur Erfassung, Bearbeitung, Organisation, Analyse und Präsentation räumlicher Daten („Da können Sie bis auf die letzte Parkbank alles im Bestand sehen“), außerdem sei ein Zentrales Gebäudemanagement nötig, um den Gebäudebestand mit seinen unterschiedlichen Nutzern von Verwaltung, Kitas, Schulen langfristig als Ganzes zu sehen und zu verwalten.

Wichtig seien auch Antworten auf Fragen wie „Wie gut arbeitet man zusammen? Ist die Führung transparent und kommunikativ? Besteht Orientierung über die Ziele der Stadtverwaltung?“ Laut Heimann hat Bürgermeisterin Ramona Schumann angekündigt, im neuen Jahr gemeinsam mit den Mitarbeitern an diesen Fragen zu arbeiten.

CDU-Fraktion bietet Mitarbeit an

Eine Aussprache im Rat im Anschluss an die Präsentation fand nicht statt. Heimann bot den Ratsmitgliedern an, nochmals zu einer internen Runde vorbei zu kommen.

Jonas Soluk, der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion, sagte zu der Präsentation, er sehe Probleme bei demotivierten Mitarbeitern, mangelndem Vertrauen der Leitung in die Mitarbeiter und der unzuverlässigen Weitergabe von Informationen. Die bisher angestoßenen Veränderungen innerhalb der Verwaltung bezeichnete Soluk als „Alleingänge der Behördenleitung – ohne Einbindung der Sachgebiete und der Ratspolitik“. Soluk versicherte: „Die Politik steht weiterhin bereit, nachhaltige Lösungen für die aktuellen Probleme zu finden.“

