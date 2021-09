Pattensen

Die Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen verschenkt auch in diesem Jahr wieder zwei Autos, sogenannte VRmobile, an gemeinnützige Vereine und soziale Einrichtungen in ihrem Geschäftsgebiet. Die Bewerbungsphase läuft noch bis zum 22. Oktober.

VW up hat einen Wert von 13.360 Euro

Interessierte Vereine und Institutionen aus Pattensen können sich jetzt wieder um einen von zwei VW up bewerben. Das Auto im Wert von 13.360 Euro ist klein und wendig, 65 PS-stark, mit Radio und Klimaanlage ausgestattet und bietet Platz für vier Personen.

Mitmachen können zum Beispiel Sozialstationen wie Caritas, Rotes Kreuz, AWO, Diakonie, Kindergärten, Altenpflege- oder Behinderteneinrichtungen, Jugendhilfen, betreutes Wohnen, Sportvereine und andere Institutionen aus dem Geschäftsgebiet der Volksbank. Interessierte können die Bewerbung im Internet unter www.vb-eg.de/vrmobil ausfüllen.

Von Mark Bode