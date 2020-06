Die Ursache ist noch unklar, Fakt ist bloß: In Pattensen-Hüpede leuchtet eine Ampel derzeit in die falsche Richtung – nämlich nach oben. Die Polizei wird nun die Straßenmeisterei bitten, den Schaden zu beheben.

