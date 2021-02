Pattensen-Mitte

Das Programm für das Frühjahr 2021 ist gedruckt. Doch ein Großteil der auf den 40 Seiten abgebildeten Angebote muss vorerst noch entfallen. „Unser Haus ist komplett geschlossen“, sagt Elke Eicke vom Verein Mobile. Sie rechnet damit, dass erst nach den Osterferien wieder Kurse und andere Projekte starten können. Anmeldungen nimmt das Team derzeit schon entgegen. „Wir schauen, ob wir womöglich vorher schon eingeschränkt in kleineren Gruppen starten können“, sagt Eicke. Doch nicht alle Angebote müssen ersatzlos entfallen. Einige Gruppenleiter bieten eine Telefonsprechstunde an. Eine Übersicht.

Bei der Sprechstunde Demenz sollen Betroffene, Angehörige sowie Pflegende von Demenzkranken nähere Informationen zum Thema Demenz erhalten. Die Ergotherapeutin Angela Schulz beantwortet die Fragen immer freitags von 15 bis 17 Uhr. Sie ist unter Mobiltelefon (0178) 3665929 erreichbar.

Zwei Beratungsangebote für Eltern

Die Diplom-Heilpädagogin und Systemische Beraterin Sandra Hülsmann steht Eltern bei der Elternsprechstunde zur Seite. Unter Telefon (0178) 9131687 beantwortet sie Fragen zu Erziehung, anstrengenden Entwicklungsphasen des Kindes, Kindergarten und Schule. Sie ist auch mit einer E-Mail an sandra.huelsmann@mobile-pattensen.de erreichbar.

Bei Fragen rund um die Entwicklung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen sowie Schulproblemen und auffälligen Verhaltensweisen ist die Familien- und Erziehungsberatung ein weiterer möglicher Anlaufpunkt. Ansprechpartnerin Christine Jakobus von der Beratungsstelle Ronnenberg kann donnerstags von 13 bis 15 Uhr unter Telefon (0511) 61623630 sowie mit einer E-Mail an FEB-Ronnenberg@region-hannover.de kontaktiert werden.

Hebamme beantwortet Fragen zur Schwangerschaft

Die Hebammensprechstunde erfolgt weiterhin telefonisch an jedem zweiten und vierten Mittwoch im Monat von 10 bis 12 Uhr unter (0171) 5780198. Hebamme Sigrun Marquald beantwortet die Fragen zur Schwangerschaft und erklärt auf Wunsch, was es zu Lebensbeginn des Kindes zu bedenken gibt.

Die Sprechstunde der Gleichstellungsbeauftragten Heike Grützner erfolgt donnerstags von 11 bis 12 Uhr. Sie ist unter Telefon (05101) 1001109 erreichbar. Die Diplom-Pädagogin berät unter anderem bei Gewalt in Familien, bei Trennungen, finanziellen Notlagen, Wiedereinstieg in den Beruf, Angeboten für Alleinerziehende sowie Vermittlung von Kuren.

Pflegestützpunkt berät beim Antrag einer Pflegestufe

Bei der Sprechstunde des Senioren- und Pflegestützpunktes Calenberger Land informieren die Experten bei erforderlicher Unterstützung im Alltag, beim Beantragen einer Pflegestufe oder wenn die Pflege eines Angehörigen zu viel wird. Jeden zweiten Donnerstag im Monat von 8.30 bis 10 Uhr beantwortet das Team die Fragen unter Telefon (0511) 70020118.

Die Logopädin Anja Parzies bietet jeden dritten Freitag im Monat von 11 bis 12 Uhr ihre logopädische Sprach-, Stimm- und Sprechstunde an. Was tun, wenn es mit dem Sprechen nicht gut klappt? Was ist altersgerechte Sprachentwicklung bei Kindern? Und was macht eine Logopädin? Das sind einige der Fragen, auf die Parzies Antworten parat hat. Sie ist jeden dritten Freitag des Monats von 11 bis 12 Uhr unter Telefon (05101) 990731 erreichbar.

Von Mark Bode