Pattensen-Mitte

Das neue Programmheft des Vereins Mobile ist da. Das Zusammenstellen der Angebote für das erste Halbjahr 2022 hat Mobile-Mitarbeiterin Elke Eicke allerdings als „sehr anstrengend“ empfunden. „Viele unserer langjährigen Dozenten waren aufgrund der Corona-Pandemie unsicher, wann sie mit ihren Angeboten starten sollen. Da musste ich viel telefonieren“, sagt sie. Zusammengekommen ist am Ende aber wieder ein umfangreiches Angebot, das nun in verschiedenen Geschäften sowie beim Mehrgenerationenhaus an der Göttinger Straße 25a ausliegt. Es ist zudem im Internet unter www.mobile-pattensen.de abrufbar.

Der Still- und Babytreff startet nach zweijähriger Unterbrechung wieder, dazu gibt es einige weitere Angebote für junge Eltern. Neu ist ebenfalls der Männertreff, den der systemische Coach Udo Hetmeier ab Freitag, 11. Februar, jeweils am zweiten Freitag des Monats anbieten will. Hetmeier startet Ende Februar zudem mit dem monatlichen Treffen unter dem Titel „Veränderung schaffen mithilfe der systemischen Aufstellung“.

Im Mehrgenerationenhaus gilt die 2G-Regel

„Darüber hinaus gibt es viele altbewährte Kurse und Gruppenangebote“, sagt Eicke. Sie betont, dass sich der Mobile-Vorstand für die 2G-Regel im eigenen Haus ausgesprochen habe. Die Gruppengröße sei aufgrund der teils kleinen Räume begrenzt. „Einige langjährige Teilnehmer verzichten zur eigenen Sicherheit noch auf Besuche“, sagt Eicke. Sie hofft darauf, dass die Arbeit, das Programm zu erstellen, angesichts der steigenden Sieben-Tage-Inzidenz nicht umsonst gewesen sein wird. „Spätestens, wenn es etwas wärmer wird, sollten wir mit den Angeboten starten können“, sagt sie.

Von Mark Bode