Regelmäßige Veranstaltungen im Mehrgenerationenhaus wie den offenen Treff und den Spielenachmittag für Senioren bietet der Verein Mobile schon seit einigen Wochen wieder an. Den gleichen Zulauf wie vor Beginn der Corona-Krise haben die Angebote jedoch nicht, sagt Vorstandsmitglied Elke Eicke. Für den früher sehr gut besuchten offenen Treff jeden Mittwoch müssen sich Besucher jetzt vorher anmelden. „In den vergangenen Wochen hatte wir jedoch keine Anmeldung und dementsprechend auch keine Besucher“, sagt Eicke. Möglicherweise liege es daran, dass die Pattenser wegen des Coronavirus noch sehr vorsichtig sind. Ein Grund könne aber auch das gute Wetter sein.

Senioren besuchen den Spielenachmittag

Der Spielenachmittag für Senioren dagegen wird von einer kleinen Gruppe wieder genutzt, wie Eicke sagt. Dabei wird aber auf Spiele verzichtet, bei denen Karten oder Spielsteine von mehreren Besuchern angefasst werden müssen. Die Besucher spielten zum Beispiel Kniffel, und dafür bringe jeder seinen eigenen Würfelbecher und auch seine eigenen Würfel mit, sagt sie. Das gemeinsame Gespräch sei ohnehin wichtiger. „Gerade in dieser Zeit wollen die Menschen miteinander reden“, sagt Eicke.

Das können die Pattenser auch in den 33 Kursen und Vorträgen, die Eicke für das Herbstprogramm 2020 zusammengestellt hat. „Die Zahl der Kurse entspricht denen der vergangenen Jahre. Wir haben sie nicht reduziert“, betont sie. Die Auflagen zum Schutz vor dem Coronavirus würden natürlich eingehalten. „Unsere Kurse haben sich schon vorher aufgrund unser beschränkten Räumlichkeiten an eher kleinere Gruppen gerichtet. Wir sind zur Finanzierung nicht auf große Besucherzahlen angewiesen“, erläutert Eicke. Mit den kleinen Gruppen könne der vorgeschriebene Abstand eingehalten werden. Wenn es warm bleiben sollte, könnten einige Kurse auch im Garten stattfinden.

Viele neue Angebote im Herbst-Programm

Außer bereits bewährten Angeboten gibt es auch einige neue. Dazu zählt unter anderem der Philosophische Spaziergang. Maria Jacobs lädt zu zwei jeweils 90-minütigen Spaziergängen ein. Diskutiert werden sollen dabei Themen, die auch helfen können, aktuelle Lebenssituationen besser einzuordnen. Auf Wunsch gibt es ein Abschlussgespräch.

Neu ist auch der Kurs „Raus aus dem Kopf – Aktive Entspannung durch Bewegung und Lachyoga“. Die zertifizierte Trainerin für Autogenes Training, Gudrun Unger, gibt den Teilnehmern Techniken an die Hand, die zur eigenen Entspannung beitragen können. Dazu gehört auch das Lachen. Neben dem großen Spaßfaktor sollen auch die Körperwahrnehmung geschult und das Selbstbewusstsein gefördert werden.

Ein weiteres neues Angebot trägt den Titel „Sauber bleiben, statt sauber werden“ von Windelfrei-Coach Wiebke Gaude. Die Dozentin stellt Mittel und Wege vor, wie Babys schon ganz früh lernen, ihre Ausscheidungen zu kontrollieren, und deshalb auf Windeln verzichtet werden kann.

Smartphone-Kurse sind bei Senioren beliebt

Schon seit Jahren bewährte Angebote wie zum Beispiel Fitnesskurse für Senioren sind erneut im Programm zu finden, ebenso wie die Seniorenschulungen für Smartphones und Tablets. „Die Smartphone-Kurse sind immer begehrt“, sagt Eicke. Jeweils zwei Dozenten betreuen dort vier Senioren. „Da ist dann auch eine enge Betreuung bezüglich der individuellen Wünsche garantiert“, betont sie.

Das neue Programmheft liegt in vielen Geschäften in Pattensen sowie in den Kindertagesstätten öffentlich aus. Zudem sind die Angebote auf der Seite www.mobile-pattensen.de einzusehen.

