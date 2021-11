Pattensen-Mitte

Aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen wird der Zugang zum Mehrgenerationenhaus an der Göttinger Straße 25a ab Montag, 29. November, nur noch Geimpften und Genesenen gewährt. Ausnahme dieser 2-G-Regel: Nichtgeimpfte, die ein negatives Testergebnis sowie ein ärztliches Attest vorlegen können, dass sie aus medizinischen Gründen keine Impfung bekommen können. „Die Maskenpflicht im Haus gilt weiterhin“, sagt Elke Eicke vom betreibenden Verein Mobile. Eine mögliche Verschärfung zu 2 G plus hätte für den Verein vorerst kaum Auswirkungen.

Die neue 2-G-Regel gilt nach derzeitigem Stand für das Repair-Café, das wieder am Sonnabend, 4. Dezember, öffnet. Interessierte können einen defekten Gegenstand mitbringen und diesen vor Ort gemeinsam mit einem Fachmann reparieren. Es kann sich dabei um Kleidung, Kleinmöbel, elektrisches Spielzeug, Gartengeräte und Elektrokleingeräte handeln. Der Besuch ist kostenlos. Spenden für das Mehrgenerationenhaus werden aber gern angenommen. Wichtig ist, dass sich alle Besucher bis spätestens Donnerstag, 2. Dezember, um 12 Uhr unter Telefon (05101) 109030 anmelden.

Nur beim offenen Treff sind mehr als 15 Teilnehmer

Eine Verschärfung zu 2 G plus könnte ab Dienstag in Kraft treten. Allerdings hätte dies auf die Veranstaltungen im Mehrgenerationenhaus vorerst kaum Auswirkungen. Denn 2 G plus gilt nach aktueller Corona-Verordnung erst ab 15 Personen in Innenräumen. „Unsere Räume sind gar nicht groß genug dafür“, sagt Eicke. Diese Termine könnten daher vorerst regulär weiterlaufen. Einzig der offene Treff könnte von 2 G plus betroffen sein. Dort gilt derzeit die Obergrenze von 20 Teilnehmern im Cafébereich. „Wir müssten das dann weiter reduzieren. Oder wir stellen den offenen Treff vorerst wieder ein, weil sich der Aufwand nicht mehr lohnt“, sagt Eicke.

Sollte in einer neuen Corona-Verordnung die Personenanzahl von 15 weiter gesenkt werden, wollen die Organisatoren darüber nachdenken, alle geplanten Veranstaltungen abzusagen. „Dann wird es für uns schwierig, und wir würden voraussichtlich wieder schließen“, sagt Eicke.

Von Mark Bode