Pattensen

Vertreter des Vereins Mobile, der in Pattensen das Mehrgenerationenhaus an der Göttinger Straße betreibt, werden am Donnerstag, 10. Juni, auf dem Wochenmarkt in Pattensen-Mitte eine kleine Überraschungstüte an Besucher verteilen. Anlass sind bundesweite Aktionstage der Mehrgenerationenhäuser. Die Aktion steht unter dem Titel „Café Mobile aus der Tüte“.

100 Tüten mit Tee, Kaffee und Keksen

„Wir vermissen die Begegnung mit unseren Besucherinnen und Besuchern“, sagt Eicke. Deshalb haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund 100 Tüten mit kleinen Präsenten gepackt. Da das Café im Mehrgenerationenhaus noch nicht für Besucher öffnen kann, kommen Kaffee, Tee und selbst gebackene Kekse deshalb in den Tüten zu den Besuchern. Dazu verteilt Mobile Programmhefte mit den bevorstehenden Kursen. Für Kinder wird es einen Buntstift und einen kleinen Block in der Überraschungstüte geben.

Los geht es mit der Aktion am Donnerstag ab 14 Uhr zu der üblichen Zeit des Wochenmarktes.

Von Mark Bode