Pattensen-Mitte

Wegen eines Schwelbrands in einem Kühlschrank alarmierte ein an der Rudolf-Harbig-Straße ansässiger Verein am Mittwoch gegen 20 Uhr die Feuerwehr. Aus ungeklärter Ursache waren elektrische Bauteile und die Verkleidung im Innenraum des Kühlschranks in Brand geraten. Das teilt Stadtbrandmeister Henning Brüggemann mit. Als die 16 Feuerwehrmitglieder aus Pattensen-Mitte und Koldingen vor Ort eintrafen, hatten die Vereinsmitglieder den Schwelbrand bereits gelöscht und den Kühlschrank von der Stromversorgung getrennt. Die Feuerwehrmitglieder transportierten das Kühlgerät nach draußen und wässerten es dort ausgiebig, so dass der Brand nicht erneut aufflammen konnte. Der Einsatz wurde gegen 20.30 Uhr beendet.

Von Tobias Lehmann