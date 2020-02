Pattenen-Mitte

Einen großen Greifvogel fing die Laatzener Feuerwehr am Dienstag im Gewerbegebiet in Pattensen-Mitte ein. Das an den Flügeln verletzte Tier hatte sich in einem Gelände des Gewerbegebietes an der Ludwig-Erhard-Straße niedergelassen.

Der große Vogel hüpfte dort herum, flog aber nicht weg. Die alarmierten Tierretter der Laatzener Feuerwehr fingen den Greifvogel vorsichtig ein. Mit dicken Handschuhen schützen sich die Retter vor den kräftigen Krallen und dem starken Schnabel. Das erschöpfte Tier habe bei der Rettungsaktion aber keine Gegenwehr geleistet, berichtet Laatzens Stadtfeuerwehrsprecher Gerald Senft.

Mit robusten Handschuhen schützen sich die Tierretter vor den scharfen Krallen. Quelle: S.Wenger/Stadtfeuerwehr Laatzen

In einer Transportbox brachten die Feuerwehrleute den Mäusebussard zur Tierärztlichen Hochschule in Hannover. Dort wurde er von den Fachleuten ausgiebig untersucht.

Von Kim Gallop