Pattensen

Zum Jahreswechsel hatte das Land Niedersachsen seine Corona-Verordnung präzisiert. Das bedeutet, dass seit Anfang Januar neben Handyshops und Fotostudios auch Versicherungsbüros wieder ihre Türen für Kunden öffnen dürfen. Doch nehmen das die Pattenser Filialen in Anspruch?

Bei der VGH-Filiale an der Talstraße in Pattensen-Mitte ist die Eingangstür weiterhin geschlossen. Auf einem daran angebrachten A4-Blatt steht, dass der direkte Kontakt möglichst ausbleiben solle. „Das behalten wir weiterhin bei“, erklärt Agenturinhaber Thomas Renner am Donnerstagvormittag. Er meldet sich telefonisch aus seinem Urlaub zu Wort. „Die Politik hat betont, dass wir alle die Kontakte reduzieren sollen. Dazu möchten wir beitragen“, sagt er.

Anzeige

Schadensfälle werden vor Ort begutachtet

Vor Ort im großen Büro sind drei Mitarbeiterinnen bei der Arbeit. „Wenn jemand an die Tür klopft, öffnen wir natürlich“, sagt Kerstin Schlieker. „Manchmal möchte jemand einen Schadensfall melden, beispielsweise an einem Auto. Dann schauen wir uns das spontan vor der Tür an“, ergänzt sie. „Draußen kann man problemlos die Abstände einhalten.“ Der überwiegende Teil der Versicherungsangelegenheiten werde aber per Telefon oder E-Mail abgewickelt. „Es sind sogar Verträge ohne Unterschrift möglich. Das geschieht durch eine telefonische Beratungsdokumentation“, sagt Renner. Ab kommender Woche können Kunden vereinzelt wieder in das Büro kommen. Renner bittet aber darum, dieses nur in wichtigen Fällen und nach Voranmeldung in Anspruch zu nehmen.

Schräg gegenüber, an der Steinstraße, befindet sich die LVM-Versicherungsagentur von Rafael Chudzik. Er hatte während des ersten Corona-Lockdowns im April die Agentur übernommen. Trotz schwieriger Umstände habe er sich inzwischen etabliert. Bei ihm herrscht Verunsicherung, ob er tatsächlich bereits schon in dieser Woche wieder öffnen darf. „Ich bekam eine E-Mail von der Region, in der steht, dass wir bis zum 10. Januar geschlossen bleiben müssen“, sagt er. Eine aktuellere Nachricht habe er nicht erhalten. „Die Kommunikation mit den Behörden ist schwierig“, ergänzt er.

LVM öffnet ab dem 11. Januar wieder regulär

Er werde ab dem 11. Januar wieder regulär öffnen – um auf der sicheren Seite zu sein. Vorbereitet ist er: Trennscheiben stehen an allen Schreibtischen, die über die gesamte Bürofläche weit verteilt sind. Chudzik habe in den zurückliegenden Wochen und Monaten viele Termine außer Haus wahrgenommen. „Unsere Arbeit dürfen wir schließlich noch machen“, sagt der Versicherungsmakler.

Als Risikopatient verzichtet Joachim Steinwedel, der für die HUK Coburg tätig ist, seit Beginn der Corona-Pandemie größtenteils auf direkten Kundenkontakt. Lediglich in den Sommermonaten, in denen die Fallzahlen deutlich nach unten gegangen waren, hätte er nach eigener Aussage mit zehn Personen im direkten Gespräch über eine neue Versicherung gesprochen. Er besitzt kein eigenes Büro. „Das läuft bei mir in der Privatwohnung“, erklärt er. Termine habe es deshalb schon vor der Corona-Pandemie nur nach vorheriger Vereinbarung gegeben. Und so behalte er es nun weiterhin bei. Für die Kunden sei es allerdings kein Problem, auf eine telefonische Beratung und einen Austausch per E-Mail zurückzugreifen.

Kaum weniger Abschlüsse während des zweiten Lockdowns

„Nahezu keinen Kundenverkehr“ habe die Allianz-Generalvertretung an der Göttinger Straße. Das sei auch schon vor Corona so gewesen, erklärt Andreas Junge, der die Büroräume im ersten Obergeschoss mit zwei Kollegen nutzt. Die behördliche Anordnung, dass keine Kunden in Versicherungsbüros dürfen, habe deshalb keine Auswirkung auf ihn gehabt. Über mangelndes Interesse an Versicherungen könne er sich nicht beklagen. „Im ersten Lockdown im Frühjahr brach es deutlich ein. Im November lief es hingegen gut weiter“, sagte Junge.

Von Mark Bode