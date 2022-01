Reden/Pattensen-Mitte

Manch einem Spaziergänger dürfte es in den vergangenen Tagen bereits aufgefallen sein: Eine Sitzbank am Wanderweg zwischen dem Pattenser Ortsteil Reden und Pattensen-Mitte ist nicht mehr an ihrem Platz. Einige Pattenser vermuteten einen Diebstahl, doch auf Nachfrage erklärt die Verwaltung, dass sie dafür verantwortlich ist. Stadtsprecherin Andrea Steding erklärt die Hintergründe.

Bank stand auf Privatgrunddstück

„Diese Bank stand auf dem Grundstück eines Privateigentümers“ erklärt Steding. Das Grundstück grenze an ein Naturschutzgebiet und liege inmitten eines Landschaftsschutzgebietes. „Der Eigentümer führt augenscheinlich keine Baumkontrollen durch. Zudem sind Maßnahmen am Bewuchs aufwändiger, wenn diese in derartigen Gebieten liegen“, sagt sie weiter. In der Regel sind dann Absprachen mit der Unteren Naturschutzbehörde erforderlich.

„Auch wenn eine Prüfung der Bäume im Wald und der freien Landschaft nicht notwendig ist, wird die Auffassung vertreten, dass dies nicht gilt, wenn dort ein Ort zum Verweilen geschaffen wird“, sagt Steding. Das Thema der Verkehrssicherungspflicht beschäftigt Politik und Verwaltung schon seit längerer Zeit.

Da es sich bei dem Grundstück um eine Fläche mit Baumbewuchs handelt und die Prüfung der Bäume auch Zeit in Anspruch nimmt, stünden laut Stadtsprecherin die daraus resultierenden Kosten wohl kaum in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen. „Würde es sich um städtische Bäume handeln, wäre dies möglicherweise anders zu bewerten, da wir sie aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht ohnehin regelmäßig begutachten müssten“, erklärt Steding.

Sitzgelegenheit soll im Frühjahr wieder aufgestellt werden

Um keinerlei Risiko einzugehen, habe die Stadtverwaltung entschieden, die Bank zu entfernen – allerdings nur vorübergehend. Denn sie soll in unmittelbarer räumlicher Nähe an einem neuen Standort wieder aufgestellt werden. Mitarbeiter des Stadtbetriebshofs hätten berichtet, dass die Wanderwege aufgrund der Witterung derzeit nicht mehr befahrbar seien, ohne einen größeren Flurschäden zu verursachen. „Wir werden die Bank im Frühjahr aufstellen, bei besser werdender Witterung“, sagt Steding. „Die Bank ist in dieser Zeit auf dem Gelände des Stadtbetriebshofes zwischengelagert.“

Von Mark Bode