Pattensen

Die Stadtverwaltung Pattensen will in Pandemiezeiten arbeitsfähig bleiben. Um dies verlässlich gewährleisten zu können, führt sie das so genannten Wechselmodell ein. „Die Mitarbeiter in den systemkritischen Bereichen werden jetzt in zwei Teams jeweils im Wechsel im Homeoffice und Rathaus arbeiten“, sagt Bürgermeisterin Ramona Schumann nach der Entscheidung im Krisenstab am Dienstag.

Zu den systemkritischen Bereichen zählen unter anderem die Auszahlungsstellen für soziale Unterstützungsleistungen und das Klärwerk. „Diese Bereiche müssen wir in jedem Fall aufrechterhalten“, sagt Schumann. Durch das Wechselmodell soll sichergestellt werden, dass mindestens ein Team von Mitarbeitern einsatzfähig bleibt.

Onlinearbeit im Homeoffice soll ausgebaut werden

In den meisten anderen Bereichen arbeiten die Mitarbeiter der Stadtverwaltung wie bisher im Rathaus und nicht im Homeoffice. „Es gibt auch immer noch persönliche Termine mit Kunden“, sagt Schumann. So könne ein Personalausweis beispielsweise nur persönlich Rathaus abgeholt werden. Die Verwaltung arbeitet dennoch weiterhin am Ausbau der Onlinestrukturen. Weitere Laptops für die Arbeit im Homeoffice sind bereits bestellt. „Doch die Lieferzeiten sind lang“, sagt die Bürgermeisterin: „Viele Kommunen bauen jetzt in der Pandemie die Möglichkeiten für die Arbeit zu Hause aus.“

Politische Sitzungen werden nicht abgesagt

Schumann teilt weiterhin mit, dass alle für diesen Monat angekündigten politischen Sitzungen stattfinden sollen. In dieser Woche – am Mittwoch, 4. November – tagt der Ortsrat Jeinsen im Rathaus und am Folgetag der Ortsrat Pattensen in der Ernst-Reuter Schule. Beide Sitzungen beginnen um 19 Uhr.

Da die Plätze wegen des Hygienekonzepts begrenzt sind, müssen sich Besucher vorher im Rathaus unter der Telefonnummer (05101) 100 10 anmelden. „Sollten noch Plätze frei sein, können wir Gäste auch noch spontan vor Ort einlassen. Doch wenn alle Plätze belegt sind, dürfen wir keine zusätzlichen schaffen“, sagt Schumann.

Nach Auskunft der Region Hannover vom Mittwochmittag sind zurzeit 20 Pattenser am Coronavirus erkrankt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt inzwischen bei 93,7. Innerhalb der gesamten Region Hannover beträgt sie 117,7.

Von Tobias Lehmann