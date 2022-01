Pattensen-Mitte

Das Programm der Altstadtsanierung ist weitgehend abgeschlossen. Neben dem Burgweg steht nur noch die Steinstraße auf dem Plan für eine Sanierung. Doch es ist ein Streit zwischen Verwaltung und Ortsrat Pattensen-Mitte darüber entstanden, wie die Straße in Zukunft aussehen soll. Nachdem die Stadt kürzlich erneut eine Drucksache vorgelegt hatte, brodelte es in Ortsratsmitglied Peter Soluk. „Ich bin darüber sehr erzürnt“, sagt der CDU-Politiker.

Hintergrund ist, dass die Verwaltung ursprünglich eine deutlich schmalere Straße und dafür breitere Bürgersteige umsetzen wollte. Das hätte unter anderem zur Folge, dass Parkplätze wegfallen würden. Die Ortsratsmitglieder von CDU und Freie Wähler hatten daraufhin einen aufwendigen Gegenentwurf kreiert und im Sommer mehrheitlich im Ortsrat beschlossen. Die Straße sollte möglichst breit bleiben, um einen fließenden Verkehr zu ermöglichen und Parkplätze zu erhalten. „Uns geht es aber nicht darum, den Autoverkehr zu begünstigen“, sagt Soluk. Vielmehr solle mit dem neuen Plan der Begegnungsverkehr von Autos und Radfahrern berücksichtigt und die Unfallgefahr minimiert werden.

Behindertenvertreter kritisieren Pläne des Ortsrates

Diese Pläne kamen wiederum beim Behindertenvertreter Peer Maßmann nicht gut an. Er und seine Frau Elke, die ehemalige Behindertenbeauftragte der Stadt, kritisierten, dass für Rollstuhlfahrer sowie Eltern mit Kinderwagen teils zu wenig Platz bliebe. Nun hat die Stadtverwaltung reagiert und fordert in der Drucksache, dass der alte Beschluss des Ortsrates aufgehoben werden soll.

In der Drucksache teilt die Verwaltung mit: „Nach Übertragung des Beschlusses in die Planunterlagen des Verwaltungsvorschlages wird deutlich, dass hiermit der heute bestehende Ausbau der Steinstraße nahezu unverändert verbleibt. Damit entstehen mehrere Konfliktpunkte.“ Die Reduzierung der Gehwegbreiten von 2,55 Meter auf bis zu 1,8 Meter stehe einer in Niedersachsen verbindlichen Richtlinie entgegen. Diese sei strikt einzuhalten. „Soweit davon abgewichen wird, müssen nachweislich wichtige Gründe vorliegen und alle Belange sorgfältig abgewogen sein“, schreibt die Stadt weiter.

Mit Sanierung sollen städtebauliche Mängel beseitigt werden

Ziel des Altstadtsanierungsprogrammes sei die Beseitigung von städtebaulichen Missständen. Dazu zähle unter anderem die Benachteiligung der Fußgänger zugunsten des Kfz-Verkehrs. „Mit dem Beschluss des Ortsrates werden diese Missstände nicht gewürdigt“, teilt die Verwaltung in der Drucksache mit. Die von CDU und Freien Wählern geforderten zusätzlichen Parkmöglichkeiten an den Einmündungen zur Marktstraße oder von der Talstraße würden erst zu gefährlichen Situationen führen. Zudem würden sämtliche geplanten Pflanzbeete entfallen. „Dies widerspricht den aktuellen Kriterien des Förderprogramms“, heißt es.

Die in der Drucksache von der Verwaltung vorgebrachten Argumente könne Soluk allerdings nicht nachvollziehen. „Es wird mit allen möglichen Dingen gegen unseren Antrag argumentiert“, sagt er. Ob es tatsächlich so enge Richtlinien für die Förderung gibt, wisse er nicht. „Das sind sehr vage Geschichten mit wenig Tiefgang“, kritisiert er die Verwaltung.

Soluk zweifelt an Ausführungen der Verwaltung

Vor allem die Argumentation, an einer Straße in der Altstadt eine Bürgersteigbreite von 2,5 Metern einzuplanen, halte er für nicht nachvollziehbar. „Wo in einer Altstadtsituation gibt es einen 2,5 Meter breiten Gehweg? Ich würde einen Besen fressen, wenn das tatsächlich die Vorgabe für eine Förderung ist“, sagt Soluk. „Und wenn der Gehweg auf einer Seite 2,5 Meter hat, kann er auf der anderen doch etwas weniger haben“, argumentiert er.

„Die Verwaltung hat in keinster Weise unsere Punkte mit eingearbeitet und wieder das vorgelegt, was sie ursprünglich schon vorgelegt hatte“, beklagt Soluk. Er hätte sich zumindest einen Austausch mit der Verwaltung gewünscht. „Der Ortsrat wird wieder einmal übergangen, ohne den Versuch zu unternehmen, eine Kompromisslinie zu finden“, sagt der CDU-Politiker. „Ich habe das Gefühl, die Stadt will das Thema schnell vom Tisch haben.“

CDU-Ortsratsmitglied regt Bildung einer Arbeitsgruppe an

Er überlegt noch, ob er für die für den 13. Januar geplante hybride Ortsratssitzung einen Antrag einbringt und darin die Verwaltung auffordert, eine Arbeitsgruppe zu bilden. „Dann kann man im kleinen Kreis besprechen, welche Ideen von uns vielleicht umgesetzt werden können und welche nicht“, sagt Soluk. Außerdem stört ihn, dass die Stadt nicht die Anwohner befragt habe, was deren Wünsche sind. „Wenn sie eine schmale Straße wünschen, würden wir uns nicht dagegen stellen. Aber so eine Befragung gibt es nicht“, sagt Soluk.

Von Mark Bode