Die Pattenser müssen sich auf eine Erhöhung der Nutzungsgebühren für die vier städtischen Friedhöfe in Hüpede, Koldingen, Oerie und Reden einstellen. Diese Empfehlung spricht die Verwaltung in der jetzt veröffentlichten, mehr als 70 Seiten umfassenden Leistungsanalyse aus. Zugleich wird angeregt, auch die Bestattungsformen zu erweitern. Hintergrund ist ein Antrag der SPD-Fraktion, die städtische Friedhofssatzung und die Gebühren zu überprüfen.

Die Verwaltung führt aus, dass die Kosten für die Unterhaltung der vier Friedhöfe insgesamt 91.450 Euro pro Jahr betragen. Die jährliche Gebühreneinnahme liegt jedoch lediglich bei 22.800 Euro. Das entspricht einem Kostendeckungsgrad von 25 Prozent. Ein konkreter Vorschlag über die Höhe der künftigen Gebühren wird noch nicht gemacht.

Beim Friedhof in Koldingen könnte die Fläche verkleinert werden. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

55 Prozent der Grabstellen sind nicht belegt

Im erfassten Zeitraum von 2014 bis 2018 gab es auf den städtischen Friedhöfen durchschnittlich 18 Bestattungen im Jahr: in Hüpede und Koldingen jeweils sieben, in Reden drei und in Oerie ein bis zwei. Bei etwa 30 Prozent aller Sterbefälle im Bereich Pattensen erfolgt die Bestattung außerhalb des Stadtgebiets. Rund 55 Prozent aller 1824 vorhandenen Grabstellen sind zurzeit nicht belegt.

In Koldingen, Oerie und Reden ist die Fläche der Friedhöfe zum Teil deutlich größer als tatsächlich benötigt. Es wird deshalb angeregt, nach Alternativen für die freien Flächen zu suchen. Dies könnte zum Beispiel eine Entwidmung und Bereitstellung für andere öffentliche Zwecke ebenso wie ein Verkauf sein. Die Verwaltung rechnet nicht damit, dass der Bedarf an Friedhofsflächen steigen wird. Der Trend der vergangenen Jahrzehnte zeige, dass eine Erdbestattung in einem Reihengrab immer seltener gewählt wird. Rund zwei Drittel aller Bestattungen in Deutschland seien Feuerbestattungen.

Angebot der Bestattungsformen soll erweitert werden

Die Verwaltung regt an, das Angebot an Bestattungsformen zu erweitern. Möglich wäre zum Beispiel eine Baumgraburnenanlage, die nur einen geringen Unterhaltungs- und Pflegeaufwand benötigt. Eine anonyme Urnenbestattung wird zurzeit im Stadtgebiet nur auf dem Friedhof in Hüpede angeboten. Kirchliche Träger dürfen keine Grabfelder für anonyme Bestattungen anlegen. Deshalb könnte es sinnvoll sein, diese Form auch auf den Friedhöfen in Koldingen, Oerie und Reden anzubieten, heißt es in dem Dokument. Empfohlen wird darüber hinaus eine landschaftliche Überplanung der Friedhöfe. Dabei könnten Pflegestandards erarbeitet und gemeinsam mit dem städtischen Gärtnermeister nach Aufwandsminderungen gesucht werden.

Die Verwaltung hat sich außerdem die Bausubstanz der Kapellen auf den vier Friedhöfen angeschaut. Die 2010 zum Kolumbarium umgebaute Kapelle in Hüpede wurde in dem Untersuchungszeitraum 19-mal genutzt. Sie wird wegen der Nutzungsfristen der darin aufbewahrten Urnen auch weiterhin benötigt. Die notwendige Sanierung soll rund 8000 Euro kosten.

Rückbau von drei Kapellen soll geprüft werden

Für die anderen drei Kapellen empfiehlt die Verwaltung, einen Rückbau zu prüfen. Die Kapelle Oerie wurde im Zeitraum von 2014 bis 2018 nicht benutzt. Die Sanierungskosten werden auf rund 5000 Euro beziffert. Sollte das Gebäude zurückgebaut werden, könnte der Bereich zum Beispiel als neue Kompostfläche genutzt werden, schlägt die Verwaltung vor.

Marode ist auch die Kapelle in Koldingen, die durchschnittlich fünfmal jährlich genutzt wird. Die geschätzten Sanierungskosten betragen 22.500 Euro. Für die Sanierung der Kapelle in Reden werden 25.000 Euro veranschlagt. Sie wird durchschnittlich zweimal pro Jahr gebucht.

Die Drucksache wird erstmals öffentlich im Ortsrat Hüpede-Oerie am Montag, 16. März, 19 Uhr, diskutiert. Der Sitzungsort ist noch offen.

