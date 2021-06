Schulenburg

Das war ein Schock: Eigentlich wollte Klassenlehrerin Meike Bertram die kurz zuvor mit den Kindern der 1B der Grundschule Schulenburg eingepflanzten Gurken und Tomaten nur gießen. Als sie am letzten Mai-Sonntag am Schulgelände ankam, sah sie allerdings nur noch ein verwüstetes Gemüsebeet. Unbekannte hatten ihrer Aussage nach auf den jungen Pflanzen herumgetrampelt, sie teils herausgerissen und von den Kindern bemalte Steine quer über den Schulhof verteilt.

Schulhof ist öffentlich zugänglich

„Das war ein großer Schreck für uns, dass plötzlich alles kaputt war“, sagt die siebenjährige Enie aus der Klasse 1B. „Wir hatten uns solche Mühe gegeben“, ergänzt ihre gleichaltrige Mitschülerin und Freundin Tarja. Auch Bertram ist Tage nach dem Vorfall noch immer verärgert. „Das war mutwillig. Es war garantiert keiner aus der Schule“, sagt sie. Schon in der Vergangenheit seien mehrfach kleinere Dinge verschwunden, die draußen aufgestellt worden waren. Da das Gelände der Schule frei zugänglich ist und sich dort unter anderem ein öffentlicher Fußballplatz befindet, könne dieses nicht besser geschützt werden. Bertram hatte darauf verzichtet, die Polizei einzuschalten. Vor Aufregung habe sie zudem vergessen, von der Verwüstung Fotos zu machen.

Die Erstklässlerinnen Tarja (links) und Enie zeigen das inzwischen neu angelegte Gemüsebeet. Quelle: Mark Bode

„Es ist einfach gemein. Die Kinder haben in der Schule geweint, weil sie so viel Herzblut in die Sache gesteckt hatten“, sagt die Klassenlehrerin. Mit der finanziellen Unterstützung der Eltern war das Projekt Gemüsebeet erst möglich geworden. Diese hatten die Samen gekauft. Die Pflanzen wurden im Frühjahr im Klassenraum vorgezogen. Die Lehrerin und die Kinder richteten schließlich die kleine Fläche unmittelbar vor dem Fenster der Klasse 1B her und legten ringsherum kleine bemalte Steine aus.

Ein Vater stiftet einen Holzzaun

Die Eltern reagierten nach Bekanntwerden des Vorfalls schnell und spendeten erneut Pflanzen, die prompt in die Erde gebracht wurden. Ein Vater stiftete zudem einen Holzzaun, der nun das Gemüsebeet etwas besser schützt. Auf bemalten Plakaten steht: „Halt – Das ist unser Beet“ und „Gemüsebeet der 1B“.

„Jedes Kind hat die Patenschaft für eine Pflanze übernommen“, sagt Bertram. Enie ist für eine Gurke zuständig. „Es ist richtig toll, dass wir das Beet angelegt haben. Ich freue mich schon darauf, wenn wir ernten können“, sagt die Siebenjährige. Bis dahin wird das Thema Gemüse mehrfach im Unterricht behandelt.

Von Mark Bode