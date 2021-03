Schulenburg/Jeinsen

Die Grundschule in Schulenburg wird ein Jahr später fertig als geplant. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Schon nach dem Bürgerentscheid über den Standort der Grundschule im vergangenen Jahr hieß es, dass sich das Projekt wohl um einige Monate verzögern werde. „Doch das ist nicht realistisch. Wir gehen jetzt davon aus, dass die neue Grundschule zum Schuljahr 2023/2024 eröffnet werden kann“, sagt der Erste Stadtrat und Leiter des Fachbereichs Technische Dienste, Axel Müller.

Die Stadt wird jetzt zunächst einen europaweiten Teilnehmerwettbewerb für das 9,5 Millionen Euro teure Projekt ausschreiben. „So haben wir es auch schon mit dem Neubau des Rathauses, der KGS und der Grundschule Pattensen gemacht“, sagt Müller. Innerhalb dieses Wettbewerbs könnten sich Interessenten bewerben, die das Projekt umsetzen wollen. „Wir werden eine Vorauswahl treffen und innerhalb dieser Gruppe dann die konkrete Ausschreibung veranlassen.“ Er geht davon aus, dass das Projekt im Frühjahr 2022 endgültig an ein Unternehmen vergeben wird und dann im Sommer mit dem Bau begonnen werden kann.

Leinetalschule soll ein Jahr als Außenstelle weitergeführt werden

Ursprünglich war geplant, dass die Leinetalschule in Jeinsen im Sommer 2022 geschlossen und anschließend zu einer Kindertagesstätte umgebaut wird. Die Kinder aus Jeinsen, Vardegötzen und Thiedenwiese sollten dann auf die Grundschule in Schulenburg gehen. Jetzt schlägt die Stadt in Abstimmung mit der Landesschulbehörde aufgrund der neuen Situation jedoch vor, die Leinetalschule noch ein Jahr als Außenstelle der Grundschule Schulenburg zu führen. So könne bereits der Übergang in eine gemeinsame neue Schule vorbereitet werden. Eltern und Lehrer aus Schulenburg und Jeinsen haben so die Möglichkeit, bereits in gemeinsamen Gremien zusammenzuarbeiten und auch schon Veranstaltungen für alle Kinder anzubieten.

Um dies umzusetzen, müssen die bisherigen Schulbezirke der Stadt geändert werden. Bisher gab es einen Bezirk für Schulenburg und einen für Jeinsen, Vardegötzen und Thiedenwiese. Diese sollen ab 1. August 2022 zu einem gemeinsamen Bezirk zusammengefasst werden, sodass alle Kinder dieser Ortsteile auf eine gemeinsame Schule gehen können. Die zwei weiteren Schulbezirke Pattensen, Koldingen, Reden sowie Hüpede und Oerie bleiben unverändert.

Neue Kita in Schulenburg wird voraussichtlich noch dieses Jahr eröffnet

Die neue Grundschule in Schulenburg wird gemäß dem Bürgerentscheid am Standort Nord in der Nähe der Domänenkreuzung gebaut. Die ebenfalls geplante neue Kita wird auf dem Gelände der alten Grundschule errichtet. Die Bauarbeiten sollen so bald wie möglich beginnen. „Ich hoffe, dass die Kindertagesstätte Ende des Jahres eröffnet werden kann“, sagt Müller. Er gehe davon aus, dass der Bau den in diesem Jahr noch laufenden Betrieb an der Grundschule nicht großartig stören werde. Auch das neue Gebäude der Grundschule Pattensen wurde errichtet, während direkt nebenan unterricht wurde. „Sicherlich kann es mal ein wenig lauter werden. Doch das sollte funktionieren“, sagt Müller.

Da sich nach den aktuellen Planungen auch der Umbau der Leinetalschule in eine Kindertagesstätte um ein Jahr verzögert, müssen dort temporär an anderen Orten Plätze geschaffen werden, um den Bedarf zu decken. Darüber soll gemeinsam mit dem aktualisierten Bedarfsplan in der Sitzung des Schulausschusses im Mai gesprochen werden. Über die Planung, die Leinetalschule als Außenstelle der Grundschule Schulenburg weiterzuführen, will die Verwaltung bereits in der digitalen Sitzung des Schulausschusses am Mittwoch, 17. März, um 19 Uhr berichten.

Von Tobias Lehmann