Pattensen

Die Region Hannover ist 20 Jahre alt geworden. Anlässlich dieses Geburtstags hatte die Region ein Filmprojekt gestartet: Insgesamt sind 21 Kurzfilme über die Landeshauptstadt und die Umlandkommunen entstanden. Vorgabe: Das Video darf nicht länger als drei Minuten lang sein. Und es sollte die Kultur in der jeweiligen Stadt oder Gemeinde abbilden. Für Pattensen hatte der in Hannover lebende André Schlechte den Film gedreht. Das Ergebnis ist hier im Internet zu sehen.

Schlechte hatte sich große Mühe gegeben, die kulturelle Vielfalt der Stadt abzubilden. „Ich finde das Video sehr gelungen“, sagt Bürgermeisterin Ramona Schumann, die gleich zum Start des Films zu sehen und zu hören ist. „Die Schnitte sind sehr angenehm“, ergänzt sie. „Pattensen ist eine sehr kleine Kommune, hat aber viel zu bieten. Im Video ist nur ein Ausschnitt zu sehen. Es gibt noch viel mehr in der Stadt zu entdecken, was man gar nicht alles in drei Minuten unterbringen kann“, sagt die Bürgermeisterin.

Filmemacher erhalten 4500 Euro

4500 Euro hatten Schlechte und die 20 weiteren Filmemacher für ihre jeweiligen Arbeiten erhalten. Eine ehemalige Pattenserin war ebenfalls beteiligt: Sandra Schneider, Tochter der Büchereileiterin Cornelia Schneider, lebt inzwischen in Hannover. Per Los hatte sie das Glück, den Film über die Landeshauptstadt zu drehen.

Alle Videos sind auf dem Youtube-Kanal der Region Hannover abrufbar.

Von Mark Bode