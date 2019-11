„Hallelujah“ und „Adiemus“: Der Frauenchor Floreos tritt am Freitag, 29. November, um 20 Uhr gemeinsam mit dem Vocalensemble Klangreich in der St.-Lucas-Kirche in Pattensen auf. Auf dem Programm stehen moderne geistliche Werke von internationalen Komponisten bis hin zu Stücken von Leonard Cohen.